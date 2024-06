Octopath Traveler II riceverà oggi un aggiornamento a sorpresa su Switch

partecipazione a Nintendo Live SU Youtube 768mila

Insieme alla data di rilascio di Octopath Traveller II Xbox e Game Pass oggiSquare Enix ha lanciato un nuovo aggiornamento per il gioco di ruolo.

Ti consente di accedere a una nuova modalità chiamata “Battaglia Extra”, che è disponibile una volta sconfitto il boss finale del gioco. Ciò include la possibilità di mettere alla prova le tue abilità contro avversari più difficili di quelli del gioco principale, incluso il primo staff di Octopath Traveller.

Questo aggiornamento è ora disponibile nella versione Switch di Octopath Traveler II. Qui Note complete sulla patch tramite SteamChe include anche alcune altre modifiche e integrazioni:

Aggiornamento Octopath Traveler II – Versione 1.1.0

Schermata del titolo

• È stata aggiunta una nuova modalità: Battaglie extra (disponibile dopo aver completato la storia).

diversificato

• Modifica crediti.

• Modificare vari elementi grafici.

• Implementazione di un nuovo script tutorial per i plugin di aggiornamento.

Inoltre, è disponibile per l’acquisto anche un nuovo bundle, contenente Octopath Traveler e Octopath Traveller II. Puoi dare un’occhiata al trailer nella parte superiore di questa pagina. Naturalmente è ancora possibile acquistare i giochi singolarmente. Il gioco originale è stato rilasciato oggi anche su PlayStation 5 e 4, e Square Enix ha anche menzionato come lo stesso gioco abbia venduto oltre quattro milioni di copie in tutto il mondo.

Octopath Traveler II ha debuttato su Switch nel febbraio dello scorso anno e la nostra recensione ha affermato che si trattava di un “successo sicuro e trionfante del suo predecessore”, assegnandogli nove stelle su dieci.