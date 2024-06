Kangana Ranaut condivide la foto di gruppo del Primo Ministro Modi con Nitish Kumar e altri; Dice “Sapne nahi hakikat bante hai”

In un recente sviluppo politico che ha scosso la sfera politica e dello spettacolo, l’attrice diventata politica Kangana Ranaut ha molto da festeggiare. Eletta l’Alleanza Nazionale Democratica Narendra Modi In qualità di leader, la decisione è stata ampiamente apprezzata all’interno dell’alleanza. Kangana, una sostenitrice di Modi, ha espresso la sua felicità sui social media, sottolineando l’importante occasione e la sua vittoria politica.Condividendo una foto dei leader della NDA durante l’incontro, l’ha intitolata “Sapne nahi hakikatbante hai, tabhi toh sab Modi ko chunte hain”.

IL L’Alleanza Nazionale Democratica è guidata dal Bharatiya Janata Party Il BJP ha ottenuto 292 seggi, superando comodamente la soglia della maggioranza di 272 seggi. Sebbene il BJP da solo non abbia raggiunto la maggioranza con i suoi 240 seggi, la forza collettiva dell’alleanza ha assicurato una posizione forte nella formazione del governo.

La gioia di Kangana è raddoppiata per il suo successo nell’arena politica. Ha fatto un notevole debutto elettorale vincendo le elezioni nel collegio elettorale di Mandi nell’Himachal Pradesh Elezioni di Lok Sabha 2024 . Dopo aver sconfitto il suo rivale più vicino, Vikramaditya Singh del Congresso, con oltre 74.000 voti, la vittoria di Kangana è stata significativa. Ha espresso la sua gratitudine sui social media, sottolineando il sostegno ricevuto dalla popolazione di Mandi e attribuendo la sua vittoria alla fiducia nel Primo Ministro Modi e nel BJP.

Condividendo i suoi pensieri su X, Kangana ha pubblicato un collage fotografico dello stesso Il Primo Ministro Modi Esprimendo profonda gratitudine ai suoi sostenitori a Mandi. Ha scritto: “La mia più profonda gratitudine a tutto il popolo di Mandi per questo sostegno, amore e fiducia. Questa vittoria è per tutti voi. Questa è una vittoria della fiducia nel Primo Ministro Modi e nel BJP; Questa è la vittoria di Sanatana e questa è la vittoria dell’onore di Mandy.

Sul fronte cinematografico, Kangana Ranaut si sta preparando per l’uscita del suo prossimo film “Emergency”. Kangana sta dirigendo e dirigendo il film. La storia ruota attorno al periodo di emergenza durante il mandato di Indira Gandhi.

Il doppio successo di Kangana in politica e nel cinema mostra il suo talento e la sua dedizione poliedrici. Mentre si prepara per il suo ruolo in Emergency e contempla un futuro in politica, il suo viaggio continua a ispirare molti. Sia sul grande schermo che nell’arena politica, l’influenza e l’influenza di Kangana Ranaut sono senza dubbio significative.