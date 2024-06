Guarda SpaceX lanciare oggi il quarto volo di prova del suo gigantesco razzo Starship

SpaceX prevede di lanciare il suo gigantesco razzo Starship questa mattina (6 giugno) e puoi guardare l’evento dal vivo.

Il lancio di Starship, il razzo più grande e potente mai costruito, è previsto oggi dal sito Starbase di SpaceX nel sud del Texas, durante una finestra di 100 minuti che si apre alle 8:20 EDT (1220 GMT; 7:20 ora locale del Texas). . .

Puoi seguire l’evento in diretta Qui su Space.comOppure tramite il tuo account SpaceX su X, a partire da circa 30 minuti prima del decollo.

Con il lancio di oggi inizierà il quarto volo di prova della navicella spaziale da 400 piedi (122 metri), che consiste in un booster del primo stadio chiamato Super Heavy e un veicolo spaziale dello stadio superiore noto come Starship, o semplicemente “Nave”. “.

Le prime tre missioni Starship sono state lanciate da Starbase nell’aprile 2023, nel novembre 2023 e nel marzo di quest’anno; Il primo volo si è concluso appena quattro minuti dopo il decollo perché i due stadi dell’astronave non sono riusciti a separarsi come previsto e SpaceX ha ordinato una detonazione controllata.

La navicella spaziale ha raggiunto la fase di separazione nel secondo volo, durato circa otto minuti. Il volo 3 ha visto un salto di prestazioni ancora maggiore; Si è conclusa circa 50 minuti dopo il lancio con la disintegrazione della nave mentre rientrava nell’atmosfera terrestre.

La nave stava tentando di atterrare nell’Oceano Indiano durante il volo 3. Questo era anche l’obiettivo del volo 4. Nel frattempo, la destinazione target del Super Heavy sarà il Golfo del Messico, non lontano dalla Base Stellare.

SpaceX vede il veicolo spaziale completamente riutilizzabile come un progresso rivoluzionario nel volo spaziale e nell’esplorazione. Se tutto andrà secondo i piani, il rover consentirà all’umanità di lasciare il segno sulla Luna, su Marte e oltre.

La NASA crede nella navicella spaziale. L’agenzia ha scelto il razzo gigante come primo veicolo da atterraggio con equipaggio per il programma Artemis, che mira a stabilire una base lunare entro la fine degli anni ’20. La prima missione dell’astronave Artemis sarà Artemis 3 nel settembre 2026, che, secondo l’attuale architettura del programma, dovrebbe far atterrare gli astronauti della NASA vicino al polo sud della Luna.