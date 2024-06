Jake Gyllenhaal afferma che essere legalmente ciechi è “utile”

Jake Gyllenhaal non porta sempre gli occhiali nei suoi film, ad es Casa sulla strada, Cingolato notturnoE I segreti di Brockback MountainMa ne ha sicuramente bisogno nella vita reale.

L’attore è nato con un occhio pigro “naturalmente risolto”, indossa lenti correttive da quando aveva 6 anni ed è ancora legalmente cieco, secondo un nuovo profilo in Reporter di Hollywood. La sua visione ora è 20/1250.

Ma non gli importa.

“Mi piace pensare che sia utile”, ha detto allo sbocco. “Non ho mai conosciuto nient’altro. Quando al mattino non riesco a vedere, prima di mettere gli occhiali, è qui che posso stare con me stesso.”

Jake Gyllenhaal parla della sua visione.

Jeff Spicer/WireImage



In effetti, Gyllenhaal ha usato la sua cecità per migliorare la sua recitazione; Durante le riprese di una scena in MancinoSecondo l’articolo, “Gyllenhaal ha rimosso le sue comunicazioni per costringersi ad ascoltare attentamente” quando la polizia ha riferito al suo personaggio della morte della moglie.

Successivamente, Gyllenhaal sarà la prossima stella della serie Apple TV+ Innocente, un thriller giudiziario dello scrittore David E. Kelley e del produttore esecutivo JJ Abrams, basato sul romanzo best-seller di Scott Turow. Gyllenhaal interpreta il vice procuratore distrettuale Rusty Sabich, coinvolto in un omicidio.

Il pubblico vedrà l’attore indossare un paio di occhiali in questo ruolo. Ha detto che il suo personaggio nella serie è stato modellato sul modello del suo padrino, il defunto Paul Newman, e indossa gli occhiali al centro di una camicia abbottonata, proprio come Newman.

“Lo indossava anche appeso all’orecchio e cose del genere”, ha detto Gyllenhaal.

L’attore candidato all’Oscar conosceva Newman grazie ai suoi genitori, il regista Stephen Gyllenhaal e la sceneggiatrice Naomi Foner Gyllenhaal, che è stata nominata all’Oscar per il suo film. Senza carburante Nel 1988.

L’attore ha anche espresso la sua ammirazione per il talento di sua sorella maggiore, la regista e attrice Maggie Gyllenhaal, e ha spiegato che si è interessato alla recitazione dopo averla vista apparire nella produzione del film alle scuole medie. Pacifico meridionale.

“Mia sorella è sempre stata fantastica”, ha detto. “Ciò che ha fatto è stato presentarmi qualcosa che inevitabilmente avrei sempre inseguito. Ho fatto un passo e ho fatto qualcosa e ho pensato, ‘Whoa, oh mio Dio —.’ Ok, ci proverò.”

Apple TV+ serie limitata di otto episodi Innocente Anteprima mercoledì 12 giugno.