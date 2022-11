Mondrian è invertito o è un puzzle astratto?

Mayer-Bosser non ha risposto alle richieste di commento. Gaensheimer ha spiegato che il museo non stava dicendo che l’opera era categoricamente capovolta, ma piuttosto che la sua ricerca aveva stabilito che Mondrian aveva creato l’opera da una prospettiva opposta.

“Non possiamo dire cosa è vero o falso”, ha detto Gensheimer.

A pagina 198 del catalogo che accompagna la mostra, Meyer Bowser ha citato un’altra opera, “New York City”, l’unica opera di una serie di opere simili disegnata piuttosto che creata con del nastro adesivo. (Dopo essersi trasferito a New York dall’Europa devastata dalla guerra, Mondrian iniziò a sperimentare con il nastro adesivo colorato, che gli permise di riorganizzare rapidamente i suoi progetti mentre pianificava gli affari.)

il disegno, Esposto al Centro Pompidou A Parigi, con un gruppo ravvicinato di più righe in alto – come nella foto del 1944 – e non in basso.

Un’altra prova descritta da Meyer-Büser è la direzione in cui il nastro sembra essere stato avvolto. Poiché il lavoro è attualmente in sospeso, ci sono degli spazi tra alcune estremità del nastro e la parte superiore della tela, indicando che Mondrian partiva dall’estremità opposta.

Ha scritto: “Supponendo che Mondrian abbia iniziato a legare i nastri in alto e, seguendo il principio di gravità, svitandoli per fissarli al fondo della tela, il dipinto era già appeso a testa in giù da quando è stato mostrato per la prima volta in 1945.”

Altri esperti hanno sottolineato che Mondrian tendeva a lavorare con i suoi dipinti piatti, camminando e avvicinandosi ad essi da diverse angolazioni, cosa che Mayer Boozer ha riconosciuto nel suo articolo. Se lavorasse da diversi punti di vista, ha detto, “non ci sarebbe un orientamento giusto o sbagliato”.