Pete Davidson tiene la mano di Son Saint di Kim & Kanye durante un giro di shopping

Pete Davidson in pieno stato di patrigno – alla giovane età di 28 – ‘perché un uomo si sente già abbastanza a suo agio da cogliere Kim E il kanye la mano del figlio

L’adolescente “SNL” era al The Grove di Los Angeles sabato con il bambino di 6 anni Santo Ovest che si teneva stretto a papà Pete mentre stavano controllando i negozi e prima che andassero alla Cheesecake Factory… con quella che sembrava essere una guardia del corpo solitaria in attesa.

Testimoni oculari ci dicono che indossare un cappello da santo è in realtà un PD comprato per lui… che il ragazzo sembrava apprezzare, visto che ha permesso a Pete di guidarlo attraverso i sentieri lastricati del Grove.

Ci è stato detto che non c’era scena di Kim o degli altri bambini. E no, neanche tu c’eri… come puoi immaginare. Avrebbe potuto alzare il coperchio se l’avesse visto con lui 👀.