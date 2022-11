Le azioni scendono con la politica della Fed, i dati sull’occupazione al centro

Martedì le azioni sono scese mentre un’altra serie di guadagni si riversava e gli investitori hanno aspettato la riunione sulla politica federale e i dati sull’occupazione alla fine di questa settimana.

Indice S&P 500 (^ Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento) è in calo di circa lo 0,23% nel trading pomeridiano, mentre il Dow Jones Industrial Average (.^ DJI) È diminuito di circa lo 0,2%. Veicolo pesante con tecnologia Nasdaq (^ nono) dello 0,5%. I tre indicatori sono saliti per iniziare la sessione.

Martedì gli investitori hanno digerito i dati economici, tra cui il Job Opportunity and Employment Turnover Survey (JOLTS), che ha rilevato che l’occupazione è aumentata inaspettatamente a settembre a 10,7 milioni da 10,28 milioni del mese scorso. Gli economisti si aspettavano che le aperture scendessero a circa 10 milioni, una cifra in linea con Il tipo di raffreddamento che la Fed vuole vedere nel mercato del lavoro.

Nel frattempo, il PMI manifatturiero ISM di ottobre è sceso a 50,2, mentre gli economisti intervistati da Bloomberg hanno stimato 50,0. L’indice ISM sull’occupazione industriale è salito a 50,0 da 48,7, mentre gli economisti intervistati da Bloomberg hanno stimato 53,0.

Le mosse azionarie sono arrivate dopo i principali indici Lunedì sono rimasto indietro Gli investitori si stanno preparando per la decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve questa settimana. Tuttavia, le azioni di ottobre hanno chiuso al rialzo, con il Dow che ha chiuso il suo miglior rendimento mensile dal gennaio 1976, quando l’indice è salito del 14,2%, secondo i dati di Bespoke Investment Group.

Il ritmo frenetico della Federal Reserve nell’aumentare i tassi di interesse ha compresso i mercati per la maggior parte dell’anno, lasciando gli investitori fiduciosi per qualsiasi segnale Banca centrale Si allontanerà dalla sua linea dura.

La Federal Reserve è diffusa Previsto un aumento dei tassi di interesse di 75 punti base mercoledì alla conclusione della riunione politica di due giorni, ma alcuni strateghi vedono che il tasso di rallentamento bancario aumenta in futuro.

Michael Feroli, capo economista di JPMorgan, vede “un calo da 75 punti base a 50 punti base e poi a 25 punti base prima della fine di questo ciclo di inasprimento. E qualsiasi indicazione dalla Federal Reserve che ciò [the] Il tasso di interesse finale è più basso o il ciclo di inasprimento potrebbe concludersi nel 2022 [be] Digerito verso l’alto dal brodo. Il rischio maggiore per questo punto di vista è che l’IPC uscirà più del previsto la prossima settimana o a dicembre”.

La storia continua

Qualunque sia l’entità della mossa di dicembre, “la Fed è in una situazione difficile perché fa così tanto affidamento sui dati. Non è chiaro quanto velocemente diminuirà l’inflazione”, ha affermato Lisa Erickson, capo del Public Markets Group. Yahoo Finanza in diretta di lunedi.

In termini di guadagni e società di martedì:

Microdispositivi avanzati (AMD) e Airbnb (ABNB), Mondelez (MDLZ) e Clorox (CLX) da riferire anche martedì.

La settimana si concluderà con il rapporto sul lavoro di ottobre. Il rapporto del Dipartimento del lavoro dovrebbe mostrare che gli stipendi mensili scendono al di sotto di 200.000, mentre gli economisti intervistati da Bloomberg hanno stimato che il mese scorso sono stati aggiunti o creati 190.000 posti di lavoro.

Nei mercati energetici, martedì mattina il greggio Brent, benchmark internazionale per i prezzi del petrolio, è sceso a 94,36 dollari al barile. Rendimenti del Tesoro a 10 anni è diminuito fino a 12 punti base a meno del 4% prima di risalire al di sopra di tale livello più tardi al mattino.

Azioni di società cinesi quotate negli Stati Uniti, inclusa Alibaba (Baba) è aumentato anche martedì quando sui social media si sono diffuse notizie non confermate secondo cui il governo cinese potrebbe andare ad annullare la sua dura politica sul coronavirus.

Altrove, la Borsa di Toronto Riprendi il commercio Dopo che un problema tecnico ha bloccato il mercato poco dopo l’apertura di martedì.

–

Danny Romero, giornalista di Yahoo Finance. Seguila su Twitter Incorpora il tweet

Fare clic qui per le ultime notizie sul mercato azionario e analisi approfondite, inclusi gli eventi che muovono le azioni

Leggi le ultime notizie finanziarie e commerciali da Yahoo Finance

Scarica l’app Yahoo Finance per mela o Androide

Segui Yahoo Finanza su TwitterE il FacebookE il InstagramE il FlipboardE il LinkedInE il Youtube