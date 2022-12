Che ne sai di questa settimana

La prossima settimana, accorciata durante le festività, si concluderà con un Un anno brutale per Wall Street Mentre l’anno 2022 volge al termine.

Lo saranno anche i mercati azionari e obbligazionari statunitensi Lunedì 26 dicembre chiusoIn occasione del Natale.

Guadagni e calendari economici saranno attenuati, con gran parte del mondo degli affari bloccato fino al prossimo anno.

I commercianti che lavorano durante il periodo festivo riceveranno letture su inventari all’ingrosso e al dettaglio, richieste di sussidi di disoccupazione settimanali e l’ultimo indice dei prezzi delle case dall’S&P CoreLogic Case-Shiller.

Quando gli investitori tornano da un lungo weekend martedì, Le speranze sono alte per il raduno di Babbo Natale – Un aumento stagionale del mercato azionario che si verifica alla fine di dicembre. Ma con la pressione di vendita ancora persistente a causa dei timori di una recessione incombente, il modello fuori stagione potrebbe andare storto quest’anno.

Il Rally di Babbo Natale è solitamente definito come gli ultimi cinque giorni di borsa dell’anno e i primi due giorni di borsa del nuovo anno, con Yale Hirschcreatore dello Stock Trader’s Almanac, che ha coniato il termine nel 1972.

Durante questo periodo, l’S&P 500 ha storicamente registrato un guadagno medio dell’1,3% dal 1950, secondo Dati da LPL Financial. Ciò si confronta con un rendimento medio dello 0,2% per tutti i rendimenti di sette giorni.

Babbo Natale assiste alla 98a cerimonia annuale di illuminazione dell’albero di Natale alla Borsa di New York il 1° dicembre 2021 a New York. (Foto di Brian R Smith/AFP) (Foto di Brian R Smith/AFP tramite Getty Images)

Ancora più importante, il Rally di Babbo Natale è spesso visto come Un indicatore della performance futura del mercato. LPL Financial ha osservato che l’S&P 500 ha storicamente sottoperformato a gennaio e nel corso dell’anno successivo, quando il rally di fine anno non si è concretizzato.

Yale Hirsch ha persino predetto: “Se Babbo Natale non riesce a chiamarlo, gli orsi potrebbero venire a Broadwall”.

“Non è troppo tardi per Babbo Natale alzare i tassi di interesse, ma sfortunatamente i dati positivi sull’inflazione sono stati offuscati dal linguaggio duro della Fed e dall’imminente recessione che hanno orchestrato con i loro aggressivi aumenti dei tassi di interesse”. detto in una nota.

Mentre l’anno volge al termine, il 2022 è finora sulla buona strada per la peggiore performance annuale dalla crisi finanziaria globale del 2008. Segnerà anche la fine di tre anni consecutivi di guadagni per il mercato azionario e una drammatica fine per il 2021 , che ha visto Il rendimento dell’S&P 500 è quasi del 27%..

La storia continua

L’S&P 500 ha sottoperformato storicamente a gennaio e nel corso dell’anno successivo, quando in precedenza non si era verificato il rally di Babbo Natale. (Credito: Adam Tornquist, Chief Technical Strategist, LPL Financial)

Gran parte di ciò è dovuto a Azioni storiche delle banche centrali mondiali, che ha aumentato notevolmente i tassi di interesse per frenare il più alto tasso di inflazione degli ultimi decenni dopo un periodo di intensi stimoli fiscali. La Federal Reserve americana ha Aumentare i tassi di interesse cumulativamente del 4,25%. Quest’anno, il numero più alto dal 1980, pur indicando la possibilità di ulteriori aumenti nel prossimo anno.

Dopo che le banche centrali hanno consegnato i loro ultimi aumenti dell’anno la scorsa settimana, i mercati azionari hanno sperimentato il peggior esodo mai registrato. I deflussi sono ammontati a quasi 42 miliardi di dollarisecondo i dati di Bank of America, Citigroup e Barclays, che hanno citato ciascuno i dati di EPFR Global.

Guardando al futuro, potrebbe non esserci molto rialzo per gli investitori azionari nel prossimo anno, poiché i responsabili delle politiche monetarie di tutto il mondo affermano risolutamente di esserne certi. Premere con l’inasprimento delle condizioni finanziarie Nel prossimo anno fino a quando la stabilità dei prezzi non sarà saldamente ripristinata, una realtà che si prepara per molti dei più grandi nomi di Wall Street Una lunga strada verso il nulla per le azioni statunitensi.

La scorsa settimana, il veterano gestore di hedge fund David Tepper ha dichiarato di sì “Short sui mercati azionari” A causa dei timori di un aumento dei tassi di interesse, ciò porterà a una maggiore percossa delle azioni.

“Penso che il lato positivo / negativo non abbia senso per me quando ho molte banche centrali che mi dicono cosa faranno”, ha detto giovedì il fondatore e presidente di Appaloosa Management in un’intervista a Squawk Box su CNBC .

“A volte ti dicono cosa faranno e tu devi credergli.”

–

Calendario economico

Lunedi: Non ci sono rapporti degni di nota in programma per il rilascio. I mercatini sono chiusi per le vacanze di Natale.

Martedì: azione all’ingrossosu base mensile, preliminare novembre (0,5% sul mese precedente); Bilancia commerciale dei beni avanzatinovembre (-$96,8 miliardi attesi, -$99,0 miliardi rispetto al mese precedente); magazzino al dettagliosu base mensile, novembre (-0,1 previsto, -0,2% sul mese precedente); Indice dei prezzi domestici FHFAsu base mensile, ottobre (-0,6% previsto, -0,1% sul mese precedente); Composito S&P CoreLogic Case-Shiller 20 Citysu base mensile, ottobre (-1,40% previsto, -1,24% sul mese precedente); Composito S&P CoreLogic Case-Shiller 20 CityYoY, ottobre (8,20% previsto, 10,43% rispetto al mese precedente); S&P CoreLogic Case-Shiller Indice nazionale dei prezzi delle case negli Stati Uniti, Su base annua ottobre (10,65% sul mese precedente); Attività manifatturiera federale a DallasDicembre (-14,4 sul mese precedente)

Mercoledì: Indice manifatturiero della Fed di Richmonddicembre (-9 sul mese precedente); Vendite di case in attesasu base mensile, novembre (-1,0% atteso, -4,6% sul mese precedente); NSA in attesa di vendita di caseYoY, novembre (-36,7% rispetto al mese precedente)

Giovedì: Tassi di disoccupazioneper la settimana terminata il 24 dicembre (216.000 rispetto alla settimana precedente), Reclami continuiper la settimana terminata il 17 dicembre (1,672 milioni rispetto alla settimana precedente),

Venerdì: Non ci sono rapporti degni di nota in programma per il rilascio.

–

Calendario guadagni

Lunedi: Non ci sono rapporti degni di nota in programma per il rilascio. I mercatini sono chiusi per le vacanze di Natale.

Martedì: Non ci sono rapporti degni di nota in programma per il rilascio.

Mercoledì: Cal Maine Foods (calma)

Giovedì: Non ci sono rapporti degni di nota in programma per il rilascio.

Venerdì: Non ci sono rapporti degni di nota in programma per il rilascio.

–

Alexandra Semenova è corrispondente di Yahoo Finance. Seguila su Twitter @dipendente

Fai clic qui per gli ultimi ticker azionari di Yahoo Finance

Fare clic qui per le ultime notizie sul mercato azionario e analisi approfondite, inclusi gli eventi che muovono le azioni

Leggi le ultime notizie finanziarie e commerciali da Yahoo Finance

Scarica l’app Yahoo Finanza per una mela o Android

Segui Yahoo Finanza su Twitter CinguettioE il FacebookE il InstagramE il Lavagna a fogli mobiliE il linkedinE il Youtube