Arkhouse e Brigade alzano l'offerta di Macy's a 6,6 miliardi di dollari

Arkhouse Management, una società di investimenti focalizzata sul settore immobiliare, ha detto domenica che essa e Brigade Capital Management avevano aumentato la loro offerta per Macy's dopo che la catena di grandi magazzini aveva rifiutato la loro precedente proposta perché troppo bassa.

Le società si offrono ora di acquisire le azioni di Macy's che non possiedono già per 24 dollari per azione, circa il 14% in più rispetto alla precedente offerta di 21 dollari per azione.