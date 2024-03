Bufera di neve in California: una potente bufera di neve in California chiude strade e stazioni sciistiche mentre forti nevicate e vento sferzano le montagne





Condizioni di bufera di neve hanno colpito la California settentrionale durante il fine settimana con venti dannosi e forti nevicate scaricate sulle creste delle montagne e nelle valli.

Gli avvisi di tempesta invernale rimangono in vigore per la maggior parte degli stati occidentali, con un avviso di bufera di neve ancora in vigore per la Sierra Nevada.

Le condizioni più estreme emergono ad altitudini più elevate in montagna, con condizioni di bianco e venti di burrasca.

La neve ha chiuso un tratto di 70 miglia dell'Interstate 80 vicino al confine di stato del Nevada per più di un giorno dopo che i funzionari autostradali hanno segnalato conducenti bloccati venerdì notte.

“Forti tassi di nevicate di 2-6 pollici all'ora e raffiche fino a 100 mph a volte manterranno condizioni di viaggio impossibili nella Sierra Nevada”, ha detto il centro di previsioni meteorologiche.

I funzionari hanno detto che non c’erano tempi stimati per la riapertura.

IL Tempo atmosferico Servizio Un pericolo di valanghe da “alto a grave” è stato emesso per la Sierra Centrale e la regione del Grande Lago Tahoe fino a domenica pomeriggio.

Sono previsti circa 5-12 piedi di neve sulla cresta della Sierra domenica tarda, mentre venti dannosi di “75 mph” sono possibili attraverso l'Intermountain West, secondo il Weather Forecast Center.

“Questi venti abbatteranno alberi e linee elettriche, provocando diffuse interruzioni di corrente”, ha affermato. “Inoltre, temperature più fresche si sposteranno verso ovest dietro il fronte iniziale, riducendo i livelli di neve in molte valli.”

Più di 15.000 Case e aziende sono rimaste senza elettricità domenica pomeriggio in California, scendendo a quasi 40.000, ha affermato il sito di monitoraggio. PowerOutage.us.

C'erano molti campi da sci e sedie Chiuso la domenica, Alcuni resort avvertono di partenze tardive, tra cui Palisades Tahoe, Sierra at Tahoe e Mammoth.

La stazione sciistica Sierra-at-Tahoe a Twin Bridges ha condiviso con la CNN che la neve si era accumulata contro la porta dell'officina di manutenzione del resort e un'auto sepolta nella neve durante la notte nel parcheggio degli ospiti del resort.

“L'intensità della neve e dei forti venti sulla Sierra Nevada e sull'Intermountain West diminuirà gradualmente fino a lunedì. Tuttavia, il rafforzamento dell'energia di livello superiore proveniente dal Pacifico (che stabilizzerà l'aria fredda instabile su gran parte degli Stati Uniti occidentali) continuerà, “, ha affermato il Servizio meteorologico nazionale nel suo rapporto. Discussione sulle previsioni domenica pomeriggio.

Una serie di nevicate in montagna raggiungerà l'estremo oriente fino alle Montagne Rocciose centrali nei prossimi due giorni, con una tempesta in diminuzione domenica Successivamente, il nuovo sistema entrerà in vigore lunedì, ha affermato il Dipartimento meteorologico.

Whiteout e condizioni di viaggio “impossibili”.



Il Servizio Meteorologico Nazionale ha avvertito che le condizioni di neve e di bianco renderanno il viaggio “impossibile” poiché forti nevicate e venti ululanti colpiranno parti della Sierra e le catene montuose settentrionali.

La tempesta ha costretto la stazione sciistica di Mammoth Mountain a chiudere la strada principale verso la US 395 per diverse ore sabato, secondo il Dipartimento dei trasporti della California.

Le condizioni di neve e vento hanno lasciato alcuni veicoli bloccati sulla strada venerdì, con alcuni automobilisti che hanno avuto bisogno di soccorso, secondo la Truckee Highway Patrol, che ha segnalato “numerosi veicoli bloccati sul Donner Summit”.

“A un certo punto, le condizioni di bufera di neve hanno reso difficile per il personale di emergenza e i carri attrezzi raggiungere gli automobilisti”, ha detto l'agenzia.

Molte strade nella zona sono chiuse a causa del maltempo e alcune sono incatenate, pertanto sono necessarie catene per mantenere i veicoli sulla strada.

Sabato pomeriggio la California Highway Patrol ha pubblicato una foto di una delle sue auto bloccata nella neve. “Anche i nostri ufficiali a volte rimangono bloccati nella neve! Tuttavia, le condizioni simili a una bufera di neve non si sono ancora attenuate e i nostri agenti stanno lavorando duramente per garantire la sicurezza di tutti. Evita di viaggiare in questi orari e fai attenzione alle condizioni stradali. Ha detto su Facebook.

Domenica mattina, la polizia stradale ha fatto visita a Truckee video Condizioni di nebbia e scarsa visibilità hanno chiuso la I-80 tra Colfax e il confine di stato del Nevada a partire dalle 6:00 di domenica del Pacifico.

Domenica, le forti tempeste invernali nella California settentrionale hanno causato problemi agli equipaggi nello sgombero delle strade dalla neve, danneggiando alcune attrezzature.

“Siamo scesi a due ugelli su 10 nel nostro hub di Kingvale e sei su 20 da Auburn al confine di stato del Nevada”, hanno detto i funzionari del Dipartimento dei trasporti della California. Posta su X.

Nella zona di South Lake Tahoe, una valanga ha intrappolato veicoli e ha chiuso temporaneamente la Highway 50 domenica mattina. Non ci sono stati feriti e gli operatori hanno riaperto rapidamente la strada, hanno detto i funzionari.

Il Parco nazionale di Yosemite, chiuso venerdì a causa della tempesta, ha riaperto parzialmente ai visitatori domenica pomeriggio, hanno annunciato i funzionari del parco. su Facebook.

“Aspettatevi condizioni di nebbia in tutto il parco”, hanno detto i funzionari del parco.

I funzionari del parco hanno avvertito che i veicoli dei visitatori potrebbero aver bisogno di catene da neve e di controllare le condizioni stradali.

Secondo il National Weather Service di Hanford, in California, nell'area del parco è in vigore un'allerta bufera di neve fino alle 19 di domenica.