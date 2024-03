L’India fa marcia indietro sulla posizione dell’IA e richiede l’approvazione del governo per lanciare prototipi

Crediti immagine: Immagini Getty

L’India è entrata nel dibattito globale sull’intelligenza artificiale emettendo un avviso che richiede alle “grandi” aziende tecnologiche di chiedere il permesso del governo prima di lanciare nuovi modelli.

Venerdì il Ministero indiano dell'elettronica e dell'informatica ha emesso un avviso alle aziende. L’avviso – che non è stato reso pubblico ma una copia del quale è stata esaminata da TechCrunch – chiede inoltre alle aziende tecnologiche di garantire che i loro servizi o prodotti “non consentano pregiudizi o discriminazioni o minaccino l’integrità del processo elettorale”.

Sebbene il ministero riconosca che l'avviso non è giuridicamente vincolante, il vice ministro indiano per la tecnologia dell'informazione Rajeev Chandrasekhar afferma che l'avviso “suggerisce che questo è il futuro della regolamentazione”. E aggiunge: “Oggi lo facciamo come una sorta di consultazione e vi chiediamo di aderirvi”.



In un tweet di lunedì, Chandrasekhar ha affermato che l’avviso mira a “portare online piattaforme di intelligenza artificiale non testate in India” e non si applica alle startup.

Il ministero cita nel suo parere il potere conferitogli dall’Information Technology Act, 2000 e dalle Information Technology Rules, 2021. Chiede la conformità “con effetto immediato” e richiede alle aziende tecnologiche di presentare un “rapporto di azioni concrete” al ministero entro 15 giorni.

Il nuovo avviso, che chiede anche alle aziende tecnologiche di valutare la “potenziale e intrinseca fallibilità o inaffidabilità” dei risultati generati dai loro modelli di intelligenza artificiale, rappresenta un’inversione rispetto al precedente approccio diretto dell’India alla regolamentazione dell’intelligenza artificiale. Meno di un anno fa, il ministero ha rifiutato di regolamentare la crescita dell’intelligenza artificiale, identificando invece il settore come vitale per gli interessi strategici dell’India.

La mossa dell'India ha sorpreso molti dirigenti del settore. Molte start-up e società di venture capital indiane affermano di essere costernate dal nuovo avviso e ritengono che tale regolamentazione ostacolerà la capacità del Paese di competere nella corsa globale, dove è già in ritardo.

“Sono stato così stupido quando ho pensato che avrei portato la GenAI nell'agricoltura indiana da San Francisco.” libri Pratik Desai, fondatore della startup Kisan AI. “Stavamo addestrando un modello multimodale a basso costo per parassiti e malattie, e ne ero molto entusiasta. Questo è terribile e scoraggiante dopo aver lavorato 4 anni a tempo pieno per portare l'intelligenza artificiale in questo campo in India.

Anche molti leader della Silicon Valley hanno criticato il cambiamento politico dell’India. Aravind Srinivas, co-fondatore e CEO di Perplexity AI, una delle startup di intelligenza artificiale più in voga, ha affermato che il nuovo avviso di Nuova Delhi è stato “Pessima mossa dell'India“.

Martin Casado, partner della società di venture capital Andreessen Horowitz, Egli ha detto“Buon Dio.” Che farsa.”

Questo avvertimento arriva subito dopo che Chandrasekhar ha espresso disappunto per la risposta certa dei Gemelli da parte di Google il mese scorso. Il mese scorso, un utente ha chiesto a Gemini, precedentemente noto come Bard, se il primo ministro indiano Narendra Modi fosse un fascista.

In risposta, Gemini ha affermato – citando esperti da lei non identificati – che Modi è stato accusato di attuare politiche che alcuni hanno descritto come fasciste. Chandrasekhar ha risposto allo scambio avvertendo Google che tali risposte costituiscono “violazioni dirette” delle IT Rules 2021 nonché di “diverse disposizioni del codice penale”.

Il mancato rispetto delle disposizioni della legge sull'informatica e delle regole informatiche può comportare “potenziali conseguenze penali per gli intermediari, le piattaforme o i loro utenti ove identificati”, aggiunge l'avviso.