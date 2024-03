La NFL ha draftato 4 QB nel primo round insieme a Secret Michael Penix Jr. e Bo Nix

INDIANAPOLIS — E poi erano quattro. Bene, dentro il minimo quattro.

Questo sembra essere il consenso generale tra lo staff riguardo alla classe del quarterback uscita dal gruppo di scouting della NFL la scorsa settimana. Più precisamente: mentre ci dirigiamo verso il circuito professionistico e gli allenamenti personali, un gruppo di valutatori di talenti ritiene che JJ McCarthy del Michigan si sia unito a Caleb Williams della USC, Jayden Daniels della LSU e Drake May della Carolina del Nord come scelte confermate al primo turno. Ciò nonostante una prestazione eccezionale, a volte instabile per McCarthy, soprattutto rispetto agli altri potenziali quarterback di “secondo livello” di Washington Michael Penix Jr. e Beau Nix dell'Oregon, che hanno avuto sessioni più fluide (anche se per ragioni diverse) a Indianapolis.

Quando è stata chiesta la loro opinione sul numero di quarterback che ora sembrano bloccati al primo turno, sette valutatori su sette hanno incluso McCarthy nel mix. Come previsto, le sessioni di intervista di 18 minuti di McCarthy hanno attirato alcune recensioni positive, così come il suo comportamento e la sua interazione durante gli esercizi del quarterback, quando due valutatori hanno notato che altri sembravano gravitare verso di lui. I valutatori sono rimasti piacevolmente sorpresi nel vederlo pesare fino a 219 libbre, anche se c'erano almeno dei dubbi su quanto di quello fosse il peso “reale”, rispetto ai chili che aveva portato con sé per l'evento attraverso l'acqua e alcune calorie.

JJ McCarthy del Michigan ha mostrato un potenziale sufficiente al primo turno come potenziale cliente della NFL la scorsa settimana presso il complesso di scouting di Indianapolis. (AP Photo/Charlie Riedel)

A parte questo dubbio, la valutazione complessiva è stata che McCarthy ha mostrato abbastanza alla mietitrebbia per mantenere incuriosite le squadre con la sua forza delle braccia superiore alla media, la combinazione di intangibili e leadership, permettendogli di costruire questa settimana nel suo prossimo giorno da professionista al Michigan (a marzo). 22). . ) e l'elenco delle visite e degli allenamenti personali che effettuerà. Tutto ciò significa che mentre le squadre tra le prime tre – o quelle in grado di entrare nelle prime tre – cercano di stabilire un ordine gerarchico tra Williams, Daniels e Maye, il resto delle squadre bisognose di quarterback dal numero 8 (l'Atlanta Falcons) in basso resta da capire. McCarthy.

Potrebbe non essere solo in questo processo di vagliatura. Dei sette valutatori, tre credono che Penix o Nix, o entrambi, potrebbero imporsi come scelte di primo turno nelle prossime sette settimane.

“Potrebbero essere cinque [first-round QBs] “O più”, ha detto un residente. “Dipende solo da quanti posti sono aperti – e quali posti sono aperti – dopo la libera agenzia, e da come tutti pensano riguardo alle opzioni a lungo termine.”

Un altro residente ha aggiunto: “È morbido [quarterback class] L'anno prossimo. In termini di esperienza in questa classe – sicuramente un po' di esperienza – ma anche di talento, credo che sia migliore rispetto al gruppo del prossimo anno. Qualcuno sta esplorando il futuro là fuori, secondo me. Devi valutare cosa accadrà [in 2025] Con il quadro più ampio.

In alcune recensioni questo porta a suggerire che al primo turno si potrebbe scegliere un Penix o un Nix. Ma a quanto pare sono ancora un mistero nel mezzo di questo processo. Come McCarthy, hanno opinioni divergenti molto forti su di loro. E a differenza di McCarthy, non hanno l'età o un soffitto alto che gioca a loro favore. Entrambi compiranno 24 anni la prossima stagione, entrambi hanno giocato molte partite da titolare e fornito molti assist, ed entrambi hanno un'idea più definita di ciò che possono essere. Al contrario, McCarthy ha compiuto 21 anni a gennaio e sembra avere molto sviluppo (e potenziale limite) davanti a sé. Alcuni di essi potrebbero essere stati mostrati quando si è presentato in piscina al 219, invece del basso 200 che alcuni dipartimenti del personale si aspettavano.

Ciò che hanno fatto sia Penix che Nix è stato apparire più solidi nelle loro sessioni di lancio alla mietitrebbia. Anche se ci sono ancora voci sulla forza del braccio di Nix, i suoi meccanici erano solidi e la sessione di lancio ha mostrato il tocco e la precisione adatti a molti attacchi. Ha dimostrato di poter lanciare la palla in profondità, anche se non con la stessa facilità di Penix.

Nel frattempo, Penix ha avuto la sua migliore sessione di lancio alla mietitrebbia. Effettuava passaggi profondi con uno sforzo modesto, con spirali pulite e strette. È stato efficace anche nei passaggi intermedi, con un tempismo solido nonostante abbia lavorato con ricevitori sconosciuti. Anche i suoi strumenti di misurazione sono tornati in buona forma, in particolare le sue mani da 10 1/2 pollici che probabilmente hanno molto a che fare con la facilità e la completezza delle sue palle profonde. E sebbene le sue condizioni mediche siano quelle che sono – due interventi chirurgici alla spalla e due al ginocchio – la settimana scorsa non vi era alcuna indicazione che le squadre fossero preoccupate della validità di tali riparazioni. Non che sia passato senza commenti.

“[Penix] “È un giocatore di bocce puro”, ha detto un dirigente senior dell'AFC. “In questo contesto, sembrava davvero bello, dal vivo [versus] Con i rushers che ti arrivano, queste sono due cose diverse. Ma la visita medica è ciò che, a mio avviso, lo terrà fuori dal primo turno”.

“Penix potrebbe usarlo”, ha detto un altro recensore. “Vedo il secondo giorno di sicuro.”

Questo particolare valutatore ha classificato il secondo livello di quarterback poiché McCarthy e i Knicks hanno un potenziale al primo turno.

In un certo senso, sembra che gli stessi argomenti che sono entrati al plurale siano sopravvissuti all'emergere degli stessi argomenti. Questo è vero, fatta eccezione per le informazioni raccolte. McCarthy sembra capace di aggiungere peso al suo telaio e ha mostrato una certa leadership e “alfa” integrandosi nel suo gruppo di centrocampo. Anche con la prestazione mediocre, era qualcosa su cui costruire. I Knicks sono stati duri e astuti e hanno continuato a scalfire un giocatore che era troppo esperto e pronto a intervenire il prima possibile. Penix ha dimostrato di poter interferire con gli altri centrocampisti (a parte i primi tre che non si sono allenati) e di esibirsi altrettanto bene o meglio di chiunque altro in campo.

nel complesso? È una classe di quattro scelte al primo turno che potrebbero crescere fino a cinque o sei. Adesso iniziamo i giorni da professionisti.