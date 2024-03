Cos'è l'Isis Khorasan, il gruppo terroristico che ha rivendicato l'attacco alla sala concerti di Mosca? – Politico

Esiste anche la possibilità che essi, come molti gruppi armati nella regione e gruppi affiliati allo Stato islamico, rivendichino la responsabilità di attacchi che esternalizzano o che non hanno alcun collegamento con l’organizzazione. Questo è un modo economico e di grande impatto per diffondere il proprio messaggio e acquisire reclute. Ma rende anche molto difficile valutare quanto siano effettivamente pericolosi e il modo migliore per sconfiggerli.

Perché il gruppo ha attaccato la Russia? Quali sono le sue ambizioni?

Il 25 marzo, i media della provincia dell’ISIS Khorasan hanno rilasciato una dichiarazione sconclusionata Reclamo Hanno compiuto l'attentato a Mosca ma le prove erano deboli. Ha affermato che l'attacco di Mosca mirava a mettere in imbarazzo il governo talebano, a indebolire le sue promesse anti-terrorismo e a scoraggiare gli investimenti cinesi e russi in Afghanistan..

Il 25 marzo i media dell'ISIS Khorasan hanno diffuso un'affermazione confusa secondo cui sarebbero stati loro a compiere l'attacco a Mosca | Natalia Kolesnikova/AFP tramite Getty Images

L’ISIS-K ha fatto affermazioni simili dopo l’attacco del settembre 2022 all’ambasciata russa a Kabul.

Le ambizioni dell'ISIS-K sono creare uno stato islamico in Asia centrale.

Dove e come viene reclutato?

In Afghanistan, le sue fila sono costituite principalmente da talebani disamorati, così come da giovani afghani conservatori che si oppongono ai talebani. Il numero di reclute più giovani e multietniche è in aumento, attirando minoranze etniche disamorate. Sta reclutando sempre più personale tra afghani e centroasiatici disamorati, in particolare dal Tagikistan, nonché tra migranti dell’Asia centrale in Turchia e in Europa.

In Afghanistan, il reclutamento del personale richiede un attento esame e un indottrinamento. All'estero dipende molto Applicazioni di social networking e messaggistica. La sua agenzia di stampa Amaq pubblica in almeno cinque lingue e gestisce canali Telegram nello stesso numero, se non di più.