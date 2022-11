L’esercito brasiliano non trova prove di brogli elettorali, speranze deluse dei sostenitori di Bolsonaro | Brasile

Un rapporto tanto atteso dal ministero della Difesa brasiliano non sottolinea che l’ultimo voto è stato fraudolento, attenuando le speranze dell’estrema destra di delegittimare le elezioni Luiz Inacio Lula da Silva.

I militari hanno inviato il rapporto di 63 pagine alle autorità elettorali brasiliane mercoledì in ritardo, dopo giorni di speculazioni sul fatto che avrebbe sostenuto le affermazioni del presidente estremista. Jair Bolsonaro Le elezioni sono state inquinate.

Bolsonaro, l’ex capo dell’esercito, ha passato mesi a insinuare che non avrebbe accettato di perdere alle urne e spesso ha messo in dubbio l’affidabilità delle urne elettroniche brasiliane, sebbene non abbia offerto alcuna prova che potessero essere manomesse.

I suoi sostenitori avevano sperato che i militari avrebbero sostenuto queste affermazioni, ma l’unica nota di dubbio era un debole suggerimento di formare una commissione per garantire che il codice sorgente utilizzato nelle scatole non fosse manomesso.

Un alto funzionario elettorale in Brasile ha affermato di “aver ricevuto con soddisfazione il rapporto finale del Ministero della Difesa che, come tutte le altre agenzie di monitoraggio, non indica alcuna frode o incongruenza nelle urne elettroniche o nel processo elettorale del 2022”.

Alexander Moraes, il giudice della Corte Suprema che presiede la corte elettorale, ha dichiarato: “Saranno analizzate proposte per migliorare il sistema”.

Il rapporto del ministero della Difesa è stato pubblicato il giorno dopo che l’Ordine degli avvocati brasiliano ha dichiarato di non aver trovato segnalazioni di nulla di spiacevole durante i due turni di votazione per il presidente, i governatori, il Congresso e le legislature statali in 27 stati.

Il loro rapporto affermava di aver trovato prove che “il sistema di giustizia elettorale ha mantenuto l’equità e la sicurezza”.

‘Il Brasile ha rubato’: i sostenitori di Bolsonaro rifiutano di accettare il risultato elettorale – video

Bolsonaro ha perso il ballottaggio del 30 ottobre contro il suo avversario Lula dal 50,9% al 49,1%, il margine di profitto più debole dalla fine della dittatura di destra del Brasile nel 1985.

Tuttavia, Bolsonaro ha rifiutato di ammettere la sconfitta e si è nascosto alla vista dopo il voto, apparendo solo una volta due giorni dopo il sondaggio per chiedere ai suoi sostenitori di annullare le proteste che hanno bloccato autostrade e strade in tutto il paese.

Sebbene le manifestazioni più dirompenti siano state disperse dalle forze dell’ordine, i polsonaristi intransigenti hanno continuato a comparire davanti alle caserme militari per chiedere ai militari di prendere il potere.

Nel frattempo, Lula stava lavorando alla transizione prima della sua inaugurazione il 1 gennaio. Ha trascorso la sua giornata a Brasilia incontrando i leader politici e ha elogiato le macchine per il voto elettronico che il Brasile utilizza senza problemi dal 1996.

“I vasetti elettronici sono una vittoria per il popolo brasiliano”, ha detto Lula. “Penso che molti paesi in tutto il mondo siano gelosi del Brasile per il buon funzionamento qui”.

I commenti di Lola sono arrivati ​​sotto forma di Il conteggio è continuato in diverse gare del Senato e del Congresso degli Stati Uniti Martedì alle elezioni di medio termine.

Il voto è obbligatorio in Brasile e di solito vengono contati quasi 120 milioni di voti entro tre o quattro ore dalla chiusura delle urne.