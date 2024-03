Gli Steelers ingaggiarono Cordarrelle Patterson dopo che la NFL cambiò la regola del kickoff

NFL

Sulla scia di un massiccio cambiamento nella regola del kickoff della NFL, gli Steelers si rivolgono a Cordarrelle Patterson per ulteriore aiuto la prossima stagione.

Il running back ha firmato un contratto biennale da 6 milioni di dollari con gli Steelers poco dopo che i proprietari della NFL hanno votato per rivedere la regola del kickoff della lega. Lo ha riferito Adam Schefter di ESPN.

Patterson è il leader di tutti i tempi della NFL in termini di punt restituiti, con nove punti nel corso della sua carriera da quando è arrivato in campionato nel 2013, e quel numero è tre volte superiore a quello di qualsiasi altro giocatore in quel periodo di tempo.

Cordarrelle Patterson, che ha firmato con gli Steelers, ha fatto irruzione in campo aperto per i Falcons la scorsa stagione. USA TODAY Sport tramite Reuters Conn

Il 33enne si dirige allo Steel City con una certa familiarità già con il coordinatore offensivo Arthur Smith, che è stato l'allenatore capo dell'Atlanta durante le tre stagioni di Patterson lì.

Patterson è stato costretto a ricoprire un ruolo ridotto con i Falcons, con cui ha giocato dal 2021 alla scorsa stagione, e ora cerca di rafforzare la rivincita degli Steelers in difficoltà nel 2024.

Gli Steelers non ricevono un punt restituito per un touchdown dalla stagione 2017 contro i Browns, quando JuJu Smith-Schuster percorse 96 yard per segnare.

I ritorni dei calci saranno sotto i riflettori nella prossima stagione dopo che la NFL li ha modificati per imitare l'approccio adottato dall'XFL quando è stato rilanciato nel 2020.

La nuova regola entrerà in vigore questa stagione e i tifosi vedranno 10 giocatori della squadra che calcia allineati sulla linea delle 40 yard della squadra in ricezione e la squadra in ricezione avrà una formazione di almeno nove giocatori sulla propria linea delle 35 yard.

L'allenatore degli Steelers Mike Tomlin Nathan Ray Sibick-USA Today Sports

Il kicker calcierà il pallone dalla propria linea delle 35 yard e il calcio deve atterrare da qualche parte tra la linea delle 20 yard e la goal line.

Un rimbalzo verrà individuato sulla linea delle 30 yard e un calcio inferiore a 20 verrà piazzato sulla linea delle 40 yard della squadra in ricezione.

“Sarà una novità per tutti”, ha detto ai giornalisti a Orlando il coordinatore delle squadre speciali dei New Orleans Saints, Darren Rizzi. Secondo ESPN. “Ma la cosa importante è che sentiamo di aver reso questo gioco più rilevante e, soprattutto, più sicuro.”

Si prevede che la modifica delle regole contribuirà a ridurre gli infortuni e ad aumentare la risposta dei calci, che nel 2023 era a un tasso storicamente basso.

