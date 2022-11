Lancio del Falcon Heavy, il razzo SpaceX più potente del mondo

Iscriviti alla newsletter di Wonder Theory della CNN. Esplora l’universo con notizie di scoperte sorprendenti, progressi scientifici e altro ancora.





Il Falcon Heavy di SpaceX, un veicolo alto a tre assi che è il razzo operativo più potente del mondo, è tornato nei cieli martedì per la prima volta dalla metà del 2019.

Il missile è stato sparato 9:41 ET Dal Kennedy Space Center della NASA in Florida, per trasportare i satelliti nello spazio per l’esercito degli Stati Uniti in una missione segreta soprannominata USSF-44.

Il Falcon Heavy ha debuttato nel 2018 con grande clamore nei panni del CEO di SpaceX Elon Musk Eletto per lanciare una Tesla Roadster personale Come carico utile di prova al lancio. La macchina ancora nello spazioprende un percorso rettangolare attorno al sole che oscilla fino al percorso orbitale di Marte.

Da quella prima missione di prova, SpaceX ha lanciato solo altre due missioni Falcon Heavy, entrambe nel 2019. Uno di loro ha inviato un Enorme servizio di TV e telefono satellitare in orbita per Arabsat, con sede in Arabia Saudita, e l’altro ha consegnato un lotto di satelliti sperimentali negli Stati Uniti Ministero della Difesa.

Ma il razzo non è stato lanciato dal 2019, poiché la stragrande maggioranza delle missioni SpaceX non richiede un moltiplicatore di potenza del Falcon Heavy. D’altra parte, il razzo Falcon 9, la spina dorsale di SpaceX, ha lanciato finora quasi 50 missioni solo quest’anno.

Ad ogni lancio di Falcon Heavy, il razzo mette in scena uno spettacolo drammatico a terra.

Dopo la missione di martedì, la compagnia ha tentato solo di recuperare due dei booster del primo stadio del Falcon Heavy: lunghi bastoncini bianchi legati insieme per dare al razzo la sua maggiore potenza al decollo.

Come previsto, il booster centrale è stato lasciato affondare nell’oceano, dove rimarrà, perché non aveva abbastanza carburante per dirigere il suo volo verso casa, secondo nuova versione Dal comando dei sistemi spaziali dell’esercito americano.

Tuttavia, i due booster laterali hanno effettuato il loro caratteristico atterraggio simultaneo su piattaforme a terra vicino alla costa della Florida.

In passato, SpaceX ha cercato di riportare tutti e tre i booster del razzo su piattaforme di atterraggio terrestre e marittimo in modo che possano essere rinnovati e riutilizzati per missioni future. Lo fa per ridurre i costi di lavoro. La società non è ancora riuscita a riprendersi tutti e tre, anche se si sono avvicinati. I due booster laterali hanno effettuato un’identificazione accurata, l’atterraggio simultaneo su piattaforme a terra dopo la missione di aprile 2019 e il booster centrale è atterrato sulla nave da crociera. ma allora, Fu gettato in mare dalle onde possenti.

Sebbene il Falcon Heavy sia il razzo operativo più potente al mondo, ci sono due enormi razzi Aspettando nelle ali per rivendicare questo titolo.

Il razzo Space Launch System della NASA, o SLS, è attualmente programmato per tentare il lancio Lancio inaugurale più tardi a novembre Per inviare la missione Artemis 1 senza equipaggio intorno alla luna, si trova nell’edificio di assemblaggio dei veicoli a molti piani del Kennedy Space Center, situato a poche miglia dalla rampa di lancio dove il Falcon Heavy partirà per il volo.

Mentre il Falcon Heavy fornisce circa cinque milioni di libbre di spinta, si prevede che l’SLS ritarderà altrettanto 8,8 milioni di libbre di spinta 15% di spinta in più rispetto ai razzi Saturn V che hanno alimentato gli sbarchi sulla luna a metà del 20° secolo.

Dall’altra parte della costa del Golfo, presso le strutture sperimentali di SpaceX nel Texas meridionale, la compagnia è nelle fasi finali della preparazione per il primo tentativo di lancio orbitale della sua navicella spaziale Starship e del suo razzo pesante. Anche se il volo di prova è fermo In attesa dell’approvazione definitiva Dalle autorità di regolamentazione federali, il viaggio potrebbe aver luogo prima della fine dell’anno.

Si prevede che il sistema Starship supererà sia l’SLS che il Falcon Heavy con un ampio margine. Il prossimo booster Super Heavy, progettato per catapultare la navicella spaziale Starship nello spazio, dovrebbe essere posticipato. 17 milioni di libbre di spinta solitudine.

L’SLS e il razzo Starship di SpaceX sono parte integrante della NASA Piani per riportare gli astronauti sulla superficie lunare Per la prima volta in mezzo secolo.

SpaceX ha anche la sua visione ambiziosa per Starship: trasportare persone e merci su Marte nella speranza di stabilire un giorno un insediamento umano permanente lì.

Non ci sono molte informazioni pubblicamente disponibili sulla missione USSF-44. In un comunicato stampa, solo lo US Army Space Systems Command ha affermato che il lancio metterà in orbita più satelliti per conto della Delta Prototyping and Innovation Corporation dello Space Systems Command, che si concentra sul rapido sviluppo della tecnologia spaziale in relazione a Tracciare oggetti nello spazio e una miriade di altre attività.

Space System Command ha rifiutato di fornire ulteriori informazioni sulla missione quando si accede tramite e-mail. Ha rinviato le domande all’Ufficio del Segretario dell’Aeronautica Militare, che ha anche rifiutato di commentare.

Uno dei principali motori dell’economia missilistica nazionale è l’esercito statunitense, che offre contratti di lancio redditizi ambiti da società di lancio private tra cui SpaceX e Il principale concorrente della regioneUnited Launch Alliance, un’operazione congiunta di Boeing e Lockheed Martin.