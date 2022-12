La Russia sta studiando modi per restituire l’equipaggio spaziale dopo una fuga di capsule | Notizie spaziali

Sono in corso test per determinare se la capsula Soyuz MS-22 non è idonea al volo dopo una perdita di refrigerante.

L’Agenzia spaziale russa sta valutando un piano di “salvataggio” per riportare a casa tre membri dell’equipaggio prima del previsto Stazione Spaziale Internazionale (ISS) Dopo che la capsula Soyuz ha avuto una perdita di refrigerante.

Continuano a indagare su come la linea del refrigerante nel radiatore esterno della capsula abbia sostenuto un piccolo foro la scorsa settimana, proprio mentre due astronauti si stavano preparando per le passeggiate spaziali di routine, hanno detto Roscosmos e funzionari della NASA in una conferenza stampa giovedì.

Non è stata presa alcuna decisione definitiva sui mezzi esatti con cui i tre membri dell’equipaggio russo torneranno sulla Terra, se lanciando un’altra Soyuz vuota per recuperarli o con l’opzione meno probabile di rimandarli a casa nella capsula che perde senza la maggior parte di esso. termosifone.

Sergei Krikalev, che guida i programmi di volo spaziale umano al Roscosmos in Russia, ha detto ai giornalisti che era in corso una valutazione dei danni.

IN DIRETTA: Ascolta mentre discutiamo dell’indagine in corso sulla fuga di notizie esterna avvenuta il 14 dicembre dalla navicella spaziale Soyuz attraccata a @stazione Spaziale. https://t.co/nLniKx5igz – NASA (@NASA) 22 dicembre 2022

Se l’analisi termica, che valuta la temperatura dell’aria all’interno della cabina, concluderà che la capsula Soyuz MS-22 non è adatta al volo con equipaggio, allora il lancio programmato di un’altra capsula Soyuz a metà marzo dal cosmodromo di Baikonur potrebbe essere anticipato e detto che il capsula verrebbe inviata alla Stazione Spaziale Internazionale senza equipaggio. .

“Non vedono l’ora che arrivi la fine di febbraio per inviare la prossima Soyuz”, ha aggiunto Joel Montalbano, responsabile del programma della Stazione spaziale internazionale della NASA, che era anche lui al telefono.

In tal caso, l’astronave danneggiata tornerà sulla Terra senza equipaggio.

La scorsa settimana, Krikalev ha affermato che la perdita potrebbe essere stata causata da un attacco di micrometeora. Ma lui e le sue controparti della NASA hanno lasciato aperta la possibilità di altre cause, come un guasto hardware o la collisione di un piccolo frammento spaziale.

La Stazione Spaziale Internazionale ha dichiarato mercoledì di aver eseguito una manovra per evitare i detriti, una delle tre operazioni di questo tipo effettuate finora quest’anno. I due erano precedenti a giugno e ottobre.

Alle 8:42 ET, la stazione spaziale ha eseguito una manovra predeterminata per evitare i detriti per fornire un’ulteriore misura della distanza dal percorso previsto per una parte dei detriti, ritardando la passeggiata spaziale di @dipendente. https://t.co/sRDeALLf69 – Stazione Spaziale Internazionale (Space_Station) 21 dicembre 2022

La fuga di notizie del 14 dicembre ha spinto i controllori della missione a Mosca ad annullare una passeggiata nello spazio, poiché il feed Internet in diretta della NASA ha mostrato quella che sembrava essere un’ondata di particelle simili alla neve che fuoriuscivano dal retro della navicella Soyuz.

La perdita è durata per ore e ha svuotato il refrigerante dal radiatore utilizzato per regolare le temperature all’interno della cabina dell’equipaggio della navicella.

La NASA ha detto che nessuno dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale era in pericolo di una fuga di notizie.

Il compartimento dell’equipaggio della capsula russa è attualmente ventilato consentendo il flusso d’aria attraverso un portello aperto nella Stazione Spaziale Internazionale. La NASA ha precedentemente affermato che le temperature della capsula rimangono “entro limiti accettabili”, ma Krikalev ha aggiunto che la temperatura aumenterebbe rapidamente se il portello della ISS fosse chiuso.

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è un laboratorio scientifico che si estende per la lunghezza di un campo di calcio, orbita a circa 400 chilometri (250 miglia) sopra la Terra ed è stato ininterrottamente occupato per 20 anni.

La stazione è gestita da una partnership guidata da Stati Uniti e Russia, che comprende anche Canada, Giappone e 11 paesi europei. È rimasto un raro luogo di cooperazione tra Mosca e Washington dall’inizio della guerra russa contro l’Ucraina e le successive sanzioni occidentali alla Russia.

I cosmonauti Sergey Prokopyev e Dmitry Petlin – che erano pronti per le passeggiate nello spazio al momento della scoperta della falla – sono volati alla Stazione Spaziale Internazionale a bordo dell’ormai defunta capsula MS-22 con l’astronauta americano Frank Rubio a settembre.

Altri quattro membri dell’equipaggio della ISS – altri due della NASA, un terzo russo e un astronauta giapponese – si sono recati sulla ISS in ottobre tramite un equipaggio SpaceX Crew Dragon sotto contratto con la NASA. Anche loro rimangono a bordo e la loro capsula è parcheggiata sulla Stazione Spaziale Internazionale.

La fuga di notizie ha stravolto le procedure della Stazione Spaziale Internazionale in Russia per le prossime settimane, costringendo alla sospensione di tutte le future passeggiate spaziali a Roscosmos mentre i funzionari di Mosca hanno spostato la loro attenzione sull’MS-22 che perde.