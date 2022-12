L’attore veterano di Tollywood Kaikala Satyanarayana non c’è più. Ha esalato l’ultimo respiro alle 4:30 di venerdì nella sua residenza di Jubilee Hills dopo una breve malattia.

Aveva 87 anni. È sopravvissuto alle sue due figlie. Gli ultimi riti di Satyanarayana saranno eseguiti sabato presso il crematorio Mahaprasthanam a Jubilee Hills.

Nella sua carriera cinematografica che dura da più di 60 anni, Satyanarayana ha recitato in più di 750 film in quasi tutti i personaggi: eroe, cattivo, disegnatore di personaggi e comico.

Anche Satyanarayana ha avuto un breve periodo in politica. È stato eletto all’undicesimo Lok Sabha da Machilipatnam con il biglietto del Telugu Desam Party. Ma non durò a lungo, poiché ci furono nuovamente le elezioni per il Lok Sabha nel 1998.

Ha vinto numerosi premi, tra cui il Raghupati Venkaiah Award 2011 e il Filmfare Lifetime Achievement Award 2017 per Telugu Cinema.

Nato il 25 luglio 1935 nel distretto di Krishna, Satyanarayana completò la sua istruzione primaria a Gudlavaleru e quella intermedia a Vijayawada. Laureato al Gudivada College.

Kaikala fu notato per la prima volta da DL Narayana, che gli offrì un ruolo nel suo film “Supayi Koothuru” di Changayya nel 1959. Sebbene non andasse bene al botteghino, fu notato per la sua somiglianza con NT Rama Rao e così, lui sono stati offerti ruoli subdoli per NTR in molti film. NTR ha offerto a Satyanarayana un ruolo nel suo film Apoorva Sahasra Sirakshida Chintamani nel 1960, diretto da SD Lal. Satyanarayana ha interpretato il ruolo di un principe.

B Vittalacharya è stato il primo a dargli un ruolo da cattivo in Kanaka Durga Pooja Mahima. Da allora, ha eccelso nei ruoli da cattivo.

Satyanarayana ha fondato la casa di produzione Rama Films e ha realizzato film come Kodama Simham (1990), Bangaru Kutumbam (1994) e Muddula Mogudu (1997). L’ultimo film in cui ha recitato è stato in “Arundhati” nel 2009.

Soffriva da tempo di problemi legati all’età e ha esalato l’ultimo respiro nelle prime ore di venerdì.