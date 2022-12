Uno sguardo aggiornato su ciò che FSU ha aggiunto, ciò di cui hanno ancora bisogno e cosa c’è dopo

Sul lato difensivo della palla, la FSU ha aggiunto talenti di tutti i livelli: liceo, college junior e trasferimento al cancello. Alcuni bisogni sono stati soddisfatti, mentre altri sono rimasti.

Finora FSU ha ottenuto solo un trasferimento: un guardalinee difensivo a quattro stelle Daryl Jackson, che sta arrivando alla FSU da Miami. Jackson, una merce ben nota nel gioco del college, guida una classe di linea difensiva che include anche un guardalinee difensivo di classe junior a tre stelle Jaden Jones, che viene dall’Alabama ma giocava per Hutchinson CC in Kansas prima del suo infortunio ACL. Jones è visto come un movimento al rialzo. Hanno anche aggiunto diversi guardalinee difensivi delle scuole superiori in un guardalinee difensivo a quattro stelle a New Bern, NC. Keith Sampson Il Miami (FL) Gulliver’s Edge Prep è un quattro stelle Lamont Green jr Sampson sarà un solido pezzo interno, mentre Green si aggiungerà allo spin giovanile dal limite.

Hanno acquisito un paio di linebacker delle scuole superiori, incluso il miglior bersaglio, un linebacker a quattro stelle Blake Nicholson Da Manteca (CA), insieme a Duluth (GA) linebacker a tre stelle DiMarco Ward. Nichelson è un linebacker molto atletico che eccelleva su entrambi i lati della palla al liceo. Ward è visto come un buon “giocatore di football” nella posizione, poiché ha riempito il foglio delle statistiche al liceo.

Al liceo, hanno aggiunto cinque potenziali clienti del liceo: Fort Lauderdale (FL) St. Thomas Aquinas, sicurezza a quattro stelle Corrado HaseHollywood (FL) Chaminade – Madonna Prep Difesa a tre stelle Edwin GiuseppePensacola (Florida) Difesa cattolica a tre stelle di Pensacola Gabriel RawlsJacksonville (FL) Raines Difensore a tre stelle Kenton Kirklande Meridian (Miss.) un difensore a tre stelle Quindario Jones. A FSU piace provare a far partire tutti i loro difensori da cornerback e poi vedere dove potrebbero inserirsi da lì. I cinque firmati dai Seminoles portano una varietà di abilità, dimensioni e altezza.