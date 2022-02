Wolf, il figlio di Kylie, assomiglia esattamente a Stormy

Kylie Jenner figlio neonatoWolf, sembra “solo” come sua sorella maggiore, Stormi, secondo la nonna Kris Jenner.

“Quando è uscito, era come se Stormi fosse rinato”, ha rivelato Momiger, 66 anni, al “The Ellen DeGeneres Show” in una clip rilasciata giovedì.

Kris ha notato che era “in ospedale quando è nato” insieme al suo fidanzato rapper Kylie, Travis Scott.

“È stato fantastico. Siamo stati io, Kylie e Travis”, ha detto Ellen DeGeneres.

“Hanno regole e regolamenti ora, quindi puoi avere solo troppe persone. In passato, avevo circa 15 persone. [in the room] quando ho partorito. Era come una festa”.

Kris Jenner ha rivelato che suo nipote Wolf assomiglia a sua sorella maggiore Stormi. Michael Roseman/Warner Bros.

Anche Chris lo ha condiviso Wolf arriva il 2 febbraio Ha un significato speciale per il fondatore di Kylie Cosmetics, 24 anni.

2/2/22 era sempre numero angelo kylie. Una sua amica ha ricevuto una collana con quel numero e l’ha indossata quando è nata”.

“E ‘stato molto strano perché aveva posseduto il contratto per circa cinque anni.”

Kylie Jenner ha annunciato l’arrivo di Wolff tramite Instagram condividendo una foto ravvicinata in bianco e nero di Stormi che gli tiene la mano. kyliejenner / Instagram

Anche se è appena diventata una nonna di 11 anni, Kris sta già pensando a quale dei suoi sei figli avrà un bambino dopo.

“Penso che sarebbe bello se fosse Kendall [Jenner]”Lei è l’unica che non ha avuto un figlio”, ha detto DeGeneres.

Kendall, chi è Attualmente sta uscendo con la star dell’NBA Devin BookerNon sembra avere ancora bambini nel cervello, anche se, come ha detto Kris, la modella 26enne “alla fine amerebbe” diventare madre.

Kylie condivide i suoi due figli con il rapper Travis Scott. kyliejenner / Instagram

Kylie e Scott, 30 anni, hanno accolto il figlio appena un giorno dopo la figlia della coppia Il 4° compleanno di Stormy.

Ha annunciato la nascita su Instagram condividendo una foto ravvicinata in bianco e nero della sua bambina che tiene la mano del fratellino.

“2/2/22”, il magnate della bellezza miliardario ha commentato lo scatto.

Kylie è diventata madre nel febbraio 2018 quando ha dato alla luce Stormi. kyliejenner / Instagram

La sesta pagina è rotta La seconda notizia sulla gravidanza di Kylie Nell’agosto 2021, una fonte ci ha detto che tutta la sua famiglia era “felice” con la star più giovane di “Keeping Up With the Kardashians”.

L’intervista completa di Ellen con Chris è andata in onda il 5 aprile.