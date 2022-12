Mandy Rose è stata rilasciata dalla WWE a causa delle foto audaci dell’abbonamento

Il lungo regno di Mandy Rose con il campionato NXT e il suo regno con la WWE si sono conclusi in 24 ore.

Rose è stata rilasciata dalla WWE a causa delle foto audaci che ha condiviso sulla sua pagina FanTime. FanTime è una piattaforma simile a OnlyFans in cui gli utenti possono pagare una quota di abbonamento mensile per accedere a contenuti esclusivi dei creatori.

La pagina FanTime di Rose costa $ 40 al mese. Nei giorni scorsi hanno cominciato a circolare su internet le foto della sua pagina mentre era sotto la doccia con il fidanzato, Tino Sabbatelli, che si può definire una via di mezzo tra una R e una X.

Era la notizia del rilascio di Rose Segnalato per la prima volta da Fightful Select. Un portavoce della WWE ha rifiutato di commentare a The Post.

La 32enne Rose, il cui vero nome è Amanda Rose Saccomano, è stata la campionessa femminile di NXT – il marchio di sviluppo della WWE – per oltre 400 giorni prima di perdere contro Roxanne Perez mercoledì sera. Nella storia, è stata una svolta relativamente scioccante che il regno del titolo di questa lunghezza finisse sulla televisione standard invece che sul pay-per-view.

Mandy Rose è stata licenziata dalla WWE dopo aver pubblicato foto audaci su una pagina FanTime di terze parti. Instagram / @MandySacs

Rose ha fatto il suo debutto in WWE nel 2015.

Ci sono due fattori in gioco qui. Uno era il livello di razzismo nelle foto. Mentre il personaggio di Rose è stato sessualizzato in WWE, nell’era attuale, il contenuto della WWE non è del tutto passato a ciò che Rose condivideva sulla sua pagina.

L’altro problema è che la WWE ha chiarito ai suoi artisti che gli sforzi commerciali esterni devono affrontarlo. Nel 2020, Vince McMahon Avverti i talenti di non partecipare su piattaforme come Twitch e Cameo Senza collaborare con la WWE in una lettera e minacciando il licenziamento se i termini fossero stati violati.

Mandy Rose ha tenuto l’NXT Women’s Championship per 413 giorni prima di perderlo mercoledì contro Roxanne Perez. Instagram / @MandySacs

“Alcuni di voi hanno a che fare con parti esterne che usano il vostro nome e la vostra somiglianza in modi dannosi per la nostra azienda”, ha scritto McMahon, che si è dimesso dalla gestione della WWE all’inizio di quest’anno.

“È essenziale terminare queste attività entro i prossimi 30 giorni (entro venerdì 2 ottobre). Le continue violazioni comporteranno multe, sospensioni o licenziamenti a discrezione della WWE”.

Zelina Vega è stata licenziata dalla WWE nel novembre 2020 per aver lanciato un account OnlyFans che non conteneva contenuti provocatori. La compagnia la riportò l’estate successiva.

Mandy Rose ha fatto il suo debutto in WWE nel 2015. Instagram / @MandySacs

La WWE ha rilasciato una dichiarazione in quel momento spiegando la logica.

“Come Disney e Warner Bros., la WWE crea, promuove e investe nella sua proprietà intellettuale, come nomi d’arte per artisti come The Fiend Bray Wyatt, Roman Reigns, Big E e Braun Strowman”, ha affermato la società.

“È il controllo e lo sfruttamento di questi personaggi che consente alla WWE di generare entrate, che a sua volta consente all’azienda di compensare gli artisti ai massimi livelli nel settore dell’intrattenimento sportivo. Indipendentemente dal linguaggio contrattuale, proteggendo le nostre risorse più grandi e collaborando con terze parti è essenziale per il successo della nostra azienda, l’azienda, piuttosto che a livello individuale, che di conseguenza fornirà un valore maggiore per tutti i soggetti coinvolti”.