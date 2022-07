La Russia si unisce alla riunione del G20 oscurata dal conflitto in Ucraina

Lavrov in incontri con alcuni dei più accaniti critici russi

Colloqui sulla sicurezza alimentare ed energetica globale

Il ministro degli Esteri britannico Truss interrompe il viaggio – BBC

NUSA DUA, Indonesia (Reuters) – Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov avrà il suo primo incontro ravvicinato con i critici più accaniti dell’invasione dell’Ucraina da parte del suo Paese in occasione di un incontro del G20 in Indonesia iniziato giovedì.

Il conflitto russo-ucraino e la crisi alimentare globale imputata alla guerra dovrebbero essere al centro della riunione di due giorni dei ministri degli Esteri sull’isola di Bali. Leggi di più

La cena di benvenuto di giovedì sarà la prima volta che il ministro degli Esteri russo Vladimir Putin Lavrov si è avvicinato ai più accesi oppositori dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca a febbraio, che Mosca ha descritto come una “operazione militare speciale”.

L’agenzia di stampa russa TASS ha riferito che Lavrov intende incontrare alcuni dei suoi omologhi a margine del vertice, ma ministri tra cui la tedesca Annalina Birbock e il segretario di Stato americano Anthony Blinken hanno escluso incontri separati con lui.

Il ministro degli Esteri australiano Penny Wong ha affermato che il suo paese e i paesi che la pensano allo stesso modo utilizzeranno l’incontro del G-20 per evidenziare l’impatto della guerra.

“Chiariremo collettivamente le nostre opinioni sulla posizione della Russia e sul comportamento della Russia”, ha affermato.

Tuttavia, il ministro degli Esteri britannico Liz Truss potrebbe partire presto: la BBC ha riferito che intende tornare a Londra nel mezzo del dramma politico intorno alle dimissioni del primo ministro Boris Johnson.

Un funzionario del Ministero degli Esteri britannico ha rifiutato di commentare.

Il G-20 include paesi occidentali che hanno accusato Mosca di crimini di guerra in Ucraina – cosa che essa nega – e hanno imposto sanzioni, ma anche paesi come Cina, Indonesia, India e Sud Africa sono stati più muti nella loro risposta.

Parlando dopo il suo incontro con il suo omologo cinese Wang Yi, Lavrov ha sottolineato l’importanza delle relazioni russo-cinesi nella formazione di “un mondo più giusto e democratico basato sui principi del diritto internazionale, in primo luogo la Carta delle Nazioni Unite”.

Ha anche criticato quello che ha definito un “Occidente” apertamente aggressivo che cerca di mantenere la sua posizione privilegiata e il suo dominio negli affari internazionali.

crisi alimentare mondiale

Alcuni funzionari statunitensi ed europei hanno sottolineato che l’incontro non sarebbe stato “come al solito”. Un portavoce del ministro degli esteri tedesco ha affermato che i paesi del G7 coordineranno la loro risposta a Lavrov.

Nel 2014, il Gruppo dei Sette ha escluso la Russia da quello che è diventato noto come il Gruppo degli Otto, a causa dell’annessione della Crimea.

Alti funzionari di Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti si sono ritirati dai rappresentanti russi in una riunione finanziaria del G20 a Washington ad aprile. Ma nonostante i primi discorsi su un boicottaggio dei successivi incontri del G-20, alcuni analisti affermano che i paesi occidentali potrebbero aver deciso che sarebbe stato controproducente.

Un alto funzionario del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha affermato giovedì che è importante mantenere l’attenzione su ciò che l’Indonesia ha stabilito per la sua presidenza del G20 e “non consentire alcuna interruzione o boicottaggio in tal senso”.

Energia e sicurezza alimentare sono all’ordine del giorno dell’incontro di Bali, poiché i paesi occidentali accusano la Russia di alimentare la crisi alimentare globale e di esacerbare l’inflazione bloccando le spedizioni di grano dall’Ucraina. La Russia si è detta pronta a facilitare l’esportazione di grano senza ostacoli.

Nel suo incontro con China Wang, il ministro degli Esteri indonesiano Retno Marsudi ha sottolineato la necessità di salvaguardare la stabilità regionale e risolvere le questioni globali legate al conflitto russo-ucraino.

“La solidità delle voci dei paesi in via di sviluppo è necessaria per fermare la guerra e reintegrare le esportazioni alimentari di Ucraina e Russia nella catena di approvvigionamento globale”, ha affermato il ministero degli Esteri indonesiano in una nota.

Rapporti aggiuntivi di Stanley Widianto a Nusa Dua e Kirsty Needham a Sydney e David Bronstrom a Tokyo Scrittura di Kate Lamb Montaggio di Ed Davies e Frances Kerry

