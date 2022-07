Let Me Solo Her Saif riceve un complimento dall’editore di Elden Ring

L’iconico giocatore di Elden Ring Let Me Solo Her Sword ha ricevuto un complimento dall’editore del gioco.

Il giocatore è diventato famoso nella comunità di Elden Ring per aver aiutato i giocatori con l’ingannevole boss del gioco Malenia, E sconfiggilo mille volte.

In risposta, Bandai Namco invia al giocatore una spada intrappolata, completa di pergamena della mappa e una tavola di legno, con il messaggio: “Congratulazioni per il tuo grande risultato”.

Let Me Solo Her, alias Klein Tsuboi, ha condiviso le foto su Twitter.

“Ricordo ancora la mia prima esperienza con la serie Soulsborne e ho quasi lasciato a causa di Iudex Gundyr in Dark Souls 3”, ha detto Tsuboi.

“Sono contento di aver continuato e continuato a divertirmi con il gioco, perché questa community è una delle persone più appassionate e dedicate che abbia mai visto in qualsiasi gioco e sono orgoglioso di farne parte”.

Let Me Solo Her è diventato un meme nella comunità di Elden Ring, ispirando innumerevoli opere d’arte con doppie katane e una testa di vaso.

Anche il giocatore lo era immortalato come modello In modo che i giocatori PC possano continuare a chiedere aiuto.