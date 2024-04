Il Parlamento ucraino approva un progetto di legge sulla mobilitazione per aumentare il numero delle truppe Notizie sulla guerra russo-ucraina

Il parlamento ucraino ha approvato un disegno di legge per riformare il modo in cui l’esercito recluta i civili nel tentativo di aumentare il numero dei suoi soldati, a più di due anni dall’invasione su larga scala della Russia.

Il disegno di legge, che eliminava una serie di dure sanzioni per chi si sottraeva al servizio militare, cosa che aveva suscitato l'indignazione pubblica, è stato sostenuto dalle forze armate.

Prima che il disegno di legge fosse approvato giovedì, un generale aveva detto al parlamento che la Russia aveva fino a 10 volte più soldati dell’Ucraina sui campi di battaglia nell’est.

Il generale Yuri Sudol ha detto ai legislatori: “Approvate questa legge e le forze armate ucraine non deluderanno né voi né il popolo ucraino”.

“Stiamo mantenendo le nostre difese con le ultime nostre forze”, ha detto mentre i legislatori si alzavano e lodavano più di una dozzina di leader che hanno partecipato alla sessione.

Gli analisti militari hanno affermato che le forze armate ucraine dovevano far fronte alle gravi carenze di manodopera e artiglieria mentre le forze russe meglio equipaggiate avanzavano nell’est.

“Il nemico è più numeroso di noi da sette a dieci volte. Manchiamo di manodopera”, ha detto Sudol, che comanda le forze ucraine nelle regioni di Kharkiv, Donetsk e Luhansk nell'Ucraina orientale.

Jaroslav Zeleznyak, deputato del partito Holos, ha scritto sull'app di messaggistica Telegram che il disegno di legge è stato approvato con 283 voti su un parlamento composto da 450 membri.

Il disegno di legge necessita ancora della firma del presidente Volodymyr Zelenskyj prima di diventare legge.

Le sanzioni per la renitenza alla leva sono state rimosse

La legislazione ha lo scopo di fornire ai militari una migliore indicazione su quante persone possono chiamare e dove si trovano.

Il disegno di legge concede agli uomini ucraini 60 giorni per aggiornare i propri dati personali con le autorità militari. Finora gli uffici redattori hanno dovuto fare affidamento su dati incompleti e talvolta obsoleti.

Rimuove anche una serie di sanzioni di vasta portata per chi renite alla leva, proposte in una bozza precedente, suscitando indignazione. Durante la guerra si verificarono migliaia di casi di evasione dal servizio militare.

Il disegno di legge ha inoltre abolito una precedente disposizione sulla smobilitazione dei soldati che avevano combattuto per 36 mesi, il che significa che il servizio militare in tempo di guerra rimane aperto.

Il deputato Oleksandr Fedenko ha affermato che l’approvazione del disegno di legge invierebbe “un messaggio ai nostri partner che siamo pronti a riconquistare le nostre terre e che abbiamo bisogno di armi”. L’Ucraina si trova ad affrontare un rallentamento negli aiuti militari occidentali.

Maxim Gorin, vice comandante della terza brigata d'assalto ucraina, ha affermato che la legge non porterà a “miracoli” sul campo di battaglia. “Ciò porterà senza dubbio più ordine e metodologia in generale sulla questione della mobilitazione”, ha detto in televisione, aggiungendo che non risolverebbe tutti i problemi.

Ha aggiunto: “Personalmente, lo renderò più severo e continuerò anche ad abbassare l'età della leva”.

La scorsa settimana, Zelenskyj ha firmato una legislazione separata per abbassare l’età della leva da 27 a 25 anni. Il Parlamento sta valutando un altro disegno di legge per consentire ai detenuti che scontano la pena sospesa di combattere nell'esercito. La deputata Mariana Pezuhla ha criticato il disegno di legge su Facebook, dicendo: “L’hanno reso il più annacquato e confuso possibile, e mesi sono stati sprecati”.

Il Parlamento ha impiegato diversi mesi per sottoporre l’ultimo disegno di legge al voto finale questa settimana, con i politici che si accusavano a vicenda di emendamenti mal redatti e di mancanza della volontà politica di approvare i cambiamenti impopolari.

Dopo la prima lettura di febbraio sono stati presentati più di 4.000 emendamenti. I parlamentari hanno respinto la maggior parte degli emendamenti e hanno notevolmente annacquato le proposte iniziali sulle sanzioni per coloro che tentano di eludere il progetto.