Le probabilità di un taglio estivo dei tassi da parte della Fed si stanno riducendo

Il presidente Biden ha avvertito che l’Iran attaccherà le risorse israeliane. Biden ha detto che l’Iran è minaccioso “Attacco significativo” Ciò è avvenuto in risposta all'attacco missilistico israeliano della scorsa settimana contro l'ambasciata iraniana a Damasco che ha ucciso alti comandanti militari. Il presidente ha ribadito il suo sostegno anche se ha accresciuto le sue critiche alle tattiche israeliane nella guerra contro Hamas.

Amazon sta raddoppiando il suo impegno sull’intelligenza artificiale

Amazon ha perso denaro negli ultimi mesi. Le sue azioni sono aumentate di oltre l’80% nell’ultimo anno e il gigante tecnologico si sta dirigendo verso una capitalizzazione di mercato di 2 trilioni di dollari grazie alla sua scommessa sull’intelligenza artificiale.

Quello di Andy Jassey Lettera annuale Amazon ha appena comunicato agli azionisti e il CEO sta raddoppiando gli sforzi sull'intelligenza artificiale

Ecco cosa è emerso in Dealbook:

Amazon vede il potere dell’intelligenza artificiale per creare scoperte future. Jassi ha affermato che la tecnologia utilizzata per alimentare chatbot come ChatGPT sarà fondamentale per il modo in cui l'azienda sviluppa e costruisce nuove attività. Dopo un avvio in ritardo con l’intelligenza artificiale, Amazon ha aumentato la sua spesa. Ha sostenuto la start-up di intelligenza artificiale Anthropic per 4 miliardi di dollari – il suo più grande investimento in capitale di rischio mai realizzato – e sta sviluppando i propri modelli per quella che spera sarà una linea di business in crescita.