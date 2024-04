La Banca Centrale Europea mantiene i tassi di interesse invariati e afferma che un taglio è “appropriato” se l’inflazione scende

La Banca Centrale Europea non ha fatto direttamente riferimento all’allentamento della politica monetaria nelle sue precedenti dichiarazioni.

A settembre la banca centrale dei 20 paesi che utilizzano l’euro ha alzato il tasso di interesse di riferimento al livello record del 4%. Da allora questo tasso è rimasto invariato in ogni pool.

I politici e gli economisti si sono concentrati su giugno come mese in cui potrebbero iniziare i tagli dei tassi di interesse, dopo che la Banca Centrale Europea ha abbassato le sue previsioni di inflazione a medio termine. Da allora, gli aumenti dei prezzi nella zona euro sono rallentati più del previsto a marzo.

La Banca Centrale Europea ha dichiarato giovedì che le informazioni ricevute “hanno ampiamente confermato” le sue prospettive a medio termine, con l'inflazione in calo a causa del calo dei prodotti alimentari e delle merci.

Giugno sarà anche il primo mese in cui i politici riceveranno una serie completa di dati sulle trattative salariali del primo trimestre, un’area di preoccupazione per i potenziali effetti inflazionistici.

Secondo i dati LSEG, i prezzi di mercato indicano un taglio di 25 punti base a giugno.

Negli Stati Uniti, le aspettative di un taglio dei tassi di interesse estivo sono state significativamente attenuate dai dati sull’inflazione superiori alle attese pubblicati questa settimana.

Nei commenti riportati da Reuters, il vice governatore della Riksbank Per Jansson ha affermato giovedì che se la Federal Reserve americana escludesse tagli dei tassi di interesse nel 2024, ciò potrebbe rappresentare un “problema” sia per la Riksbank che per la Banca centrale europea.

Nel caso della Riksbank ciò sarà dovuto alla debole corona svedese che alimenta l'inflazione, Jansson. Egli ha detto In una lettera.