La nuova stagione di Overwatch 2 reinventa i suoi eroi come cattivi

Monitoraggio 2La stagione 10 della serie inizia il 16 aprile ed è nuova Non binario Il danno dell'eroe Venture viene aggiunto all'elenco successivo Fase di test il mese scorso. Mentre il Grintoso a base di trapano È l'headliner della stagione 10 (chiamata Venture Forth), un evento speciale a tempo limitato che è un punto debole. L'evento Mirrorwatch si svolgerà dal 23 aprile al 13 maggio, durante il quale Blizzard reinventerà i suoi iconici eroi come cattivi e viceversa.

Nuove missioni della storia in Overwatch 2: valgono i soldi?

La stagione includerà skin per Tracer, Reinhardt e Brigitte come membri di Talon, l'organizzazione ostile in Osservazione e controlloUniverso. Nel frattempo, i cattivi Doomfist, Widowmaker e Sombra indosseranno l'iconica livrea blu e bianca di Overwatch. Ciò coinciderà con un evento PvP che metterà queste squadre remixate l'una contro l'altra, che cambierà alcune abilità nei mazzi di ogni personaggio. Doomfist ora ha uno scudo e può effettivamente difendere i suoi compagni di squadra. Ci piacerebbe vederlo.

In linea con questo tema, Mercy sta ottenendo un successo in questa stagione Skin leggendaria personalizzabile. La vendetta raffigura la misericordia Osservazione e controlloIl medico di volo è un agente Talon e sembra essere più vendicativo e spietato del suo solito sé premuroso e premuroso. Nel trailer, dice che “decide lei” chi guarirà effettivamente, anche se si tratta sempre dei giocatori di Mercy Devi essere selettivo su chi aiutanoNon aspettarti di sentirlo dire dalla stessa dottoressa. Questa sarà la ricompensa alla fine del Battle Pass nella Stagione 10, con altre skin Mirrorwatch sparse nel negozio e nel pass.

Intrattenimento Blizzard

Parlando di eventi a tempo limitato, Blizzard sta effettuando una breve prova della nuova modalità Clash È stato annunciato alla Blizzcon lo scorso anno. Dal 16 al 29 aprile, i giocatori potranno provare la nuova mappa Hanaoka, che rifa Hanamura dalla mappa originale. Osservazione e controllo Per un tipo di gioco diverso. Clash prevede che le squadre si muovano avanti e indietro tra cinque punti di cattura obiettivo finché una squadra non recupera tutti e cinque i punti.

La stagione 10 segna l'inizio Diverse modifiche a Monitoraggio 2. L'avventura e tutti gli eroi precedenti saranno gratuiti per tutti i giocatori invece di doverli sbloccare tramite il Battle Pass. Anche le skin leggendarie precedenti verranno sbloccate tramite una nuova scheda nel negozio. Ancora Nessuna parola sulle missioni della storia, anche se. immaginalo.