Emergono dettagli sulle vittime di omicidi di massa in Canada

8 marzo 2024

Nuovi dettagli sulla notte in cui la famiglia Wickramasinghe fu uccisa sono emersi attraverso una serie di interviste dei media con Bhante Sunitha, il monaco residente in un monastero buddista locale a Ottawa che la famiglia frequentava.

La famiglia Wickramasinghe era nuova in Canada. Narada Koditwako, ex presidente dell'Associazione canadese dello Sri Lanka a Ottawa, ha detto ai giornalisti che sono arrivati ​​l'anno scorso.

In un'intervista con la CBC, il signor Sunitha li ha descritti come brave persone che spesso aiutavano nel tempio locale.

“Sono persone innocenti e anche molto disponibili, non importa [who would ask] Per ottenere aiuto da loro”, ha detto.