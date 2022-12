I ministri dell’UE hanno affermato che l’indagine del Qatar sulla corruzione sta danneggiando il Parlamento europeo

Uno scandalo di corruzione che prende di mira il Parlamento europeo

Quattro arrestati e incriminati dopo aver fatto irruzione nelle case

Il Qatar nega le accuse di aver corrotto alti funzionari

BRUXELLES (Reuters) – I ministri degli Esteri dell’Unione europea hanno avvertito lunedì che la credibilità dell’Unione europea era in pericolo dopo le accuse secondo cui il Qatar avrebbe speso denaro e doni a funzionari del Parlamento europeo per influenzare il processo decisionale.

Lunedì la Grecia ha congelato i beni di una delle principali sospettate del caso, Eva Kaili, vicepresidente del Parlamento europeo e una delle quattro persone arrestate e incriminate in Belgio durante il fine settimana, ha detto una fonte vicina alla questione.

L’ufficio di Kylie non ha risposto a una richiesta di commento. Il Qatar ha negato qualsiasi illecito.

I pubblici ministeri belgi hanno perquisito 16 case e sequestrato 600.000 euro ($ 631.800) venerdì a Bruxelles nell’ambito delle indagini.

Domenica i pubblici ministeri hanno affermato in una dichiarazione che i quattro sospetti, che non sono stati nominati, sono stati accusati di “partecipazione a un’organizzazione criminale, riciclaggio di denaro e corruzione”.

Il Parlamento europeo ha dichiarato nel fine settimana di aver sospeso Kylie dalle sue funzioni, mentre il partito socialista greco PASOK ha annunciato di averla espulsa dai suoi ranghi.

Secondo fonti a conoscenza del caso, gli altri tre imputati sono tutti cittadini italiani: l’ex deputato UE Pier Antonio Panzieri, il segretario generale dell’ITUC Luca Visentini e il partner di Cayley Francesco Giorgi, un assistente parlamentare.

Non ci sono state risposte alle chiamate e alle e-mail inviate da Reuters ai loro uffici o case in Belgio.

“Questo è un incidente incredibile e deve essere completamente rimosso con la forza della legge”, ha detto il ministro degli Esteri tedesco Analina Berbock al suo arrivo per un incontro regolare con i suoi omologhi dell’Unione europea a Bruxelles.

“Si tratta della credibilità dell’Europa”.

Il ministro degli Esteri irlandese Simon Coveney ha espresso preoccupazione. “È dannoso. Dobbiamo andare a fondo.”

I pubblici ministeri belgi hanno affermato di aver sospettato per mesi che uno stato del Golfo stesse cercando di acquistare influenza a Bruxelles.

Una fonte vicina al caso ha detto che il paese era il Qatar. Nel fine settimana, un funzionario del Qatar ha negato le accuse di possibile cattiva condotta.

“Qualsiasi associazione del governo del Qatar con le accuse riportate è infondata e seriamente fuorviante”, ha affermato il funzionario.

Supporto del Qatar

L’indagine arriva mentre i riflettori del mondo sono puntati sul Qatar, che ospita la Coppa del Mondo, tra le critiche al suo record di diritti umani, compreso il trattamento riservato ai lavoratori migranti.

In un discorso al Parlamento europeo il 21 novembre, all’inizio del torneo di calcio della durata di un mese, Kylie ha criticato i critici del Qatar e ha salutato lo stato del Golfo ricco di energia come “un capofila per i diritti dei lavoratori”.

“Si sono impegnati in una visione per scelta e si sono aperti al mondo. Alcuni qui chiedono ancora discriminazioni tra di loro. Li maltrattano e accusano di corruzione chiunque parli con loro o sia coinvolto (con loro)”, ha detto Kylie.

Lo scandalo è particolarmente imbarazzante per il Parlamento, che si è visto come una bussola morale a Bruxelles, chiedendo regole più severe sull’ambiente o sulle imprese, approvando risoluzioni che denunciano le violazioni dei diritti umani in tutto il mondo e costringendo i governi dell’UE a rimproverare.

Arrivati ​​lunedì alla riunione dell’UE, i ministri si sono affrettati a condannare la presunta corruzione.

“È assolutamente inaccettabile che tipo di corruzione”, ha dichiarato il ministro degli Esteri ceco Jan Lipavsky.

Ha osservato che “il Qatar è un importante partner energetico nell’Unione europea”, aggiungendo: “Naturalmente, il rapporto tra l’Unione europea e il Qatar deve essere costruito su una serie di politiche, compresi i diritti umani e i diritti dei lavoratori”.

Alcuni diplomatici europei hanno detto a Reuters il mese scorso che la pressione per mantenere buoni rapporti con il Qatar sta crescendo mentre il continente si avvia verso un inverno di carenza energetica causata dall’invasione russa dell’Ucraina.

Il Parlamento europeo avrebbe dovuto votare questa settimana su una mozione per estendere l’esenzione dal visto nell’UE per Kuwait, Qatar, Oman ed Ecuador. Alcuni legislatori hanno suggerito di ritardare il voto. Altri hanno chiesto una discussione sullo scandalo della corruzione.

Il Parlamento avrebbe dovuto iniziare la sua sessione completa a Strasburgo alle 17:00 (16:00 GMT), con molti membri che avrebbero preso il volo da Bruxelles in mattinata.

Segnalazioni aggiuntive di Phil Blenkinsop a Bruxelles e Lifteris Papadimas ad Atene; Segnalazioni aggiuntive di Sudip Kar-Gupta, Bart Meijer, Charlotte van Campenhout e Angeliki Kotanto; Scritto da Ingrid Melander; Montaggio di Crispian Palmer

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.