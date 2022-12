Rimane solo 1 settimana per ottenere una licenza a vita di $ 30 di Microsoft Office 2021 per Windows o Mac

Dagli studenti ai professionisti, Microsoft Office è sempre stato considerato uno sportello unico per tutti. L’edizione Professional Plus include un’ampia gamma di strumenti per la gestione di dati, documenti, presentazioni e altro ancora a livello professionale, oltre a tutto il software standard necessario per affrontare le esigenze informatiche quotidiane.

Puoi rinunciare all’abbonamento (con una tariffa ricorrente) e ottenere invece una licenza perpetua per Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher e Access a soli $ 30. Questo è tornato al prezzo più basso che abbiamo mai visto e un enorme sconto del 91% sul prezzo normale di $ 349. Tuttavia, questa offerta scade tra pochi giorni, quindi assicurati di ricevere presto il tuo ordine.

L’offerta di StackSocial è valida per: E il copia del programma.

Microsoft Questa popolare offerta di licenza a vita di Microsoft Office è ancora disponibile per $ 30. È disponibile sia per Mac che per Windows, quindi assicurati di ottenere quello giusto per il computer che usi regolarmente.

Ora puoi sempre scegliere di utilizzare a Copia online gratuita di Microsoft Office (che ha molte meno funzioni). Ma rispetto a Internet Con un costo di $ 10 al mese o $ 100 all’anno, questa versione scaricabile è un ottimo affare.

Anche se il prezzo sembra troppo buono per essere vero, l’abbiamo provato noi stessi e ha funzionato a meraviglia. (Due grandi avvertimenti: ottieni una chiave per un PC e non è incluso Microsoft OneDrive Cloud Storage.) In effetti, Stack offre una versione di questo accordo dall’inizio del 2022. Ma quel prezzo basso di tutti i tempi ha vinto ‘ t ultimo, quindi agisci mentre ci sei. puoi farlo.