Il conflitto ucraino ha intensificato la diplomazia a causa delle interruzioni di corrente

Zelensky dialoga con i leader statunitensi, francesi e turchi

L’Ucraina fatica a ripristinare l’elettricità a Odessa e in altre zone

Gli Stati Uniti sostengono “quanto tempo ci vorrà” – Yellen

KIEV, 12 dicembre (Reuters) – Gli Stati Uniti stanno dando la priorità agli sforzi per migliorare le difese aeree dell’Ucraina, ha detto domenica il presidente Joe Biden al presidente ucraino. 10° mese.

I feroci combattimenti sono continuati senza sosta nell’est e nel sud del paese, mentre gli attacchi di droni e missili contro infrastrutture energetiche chiave, in particolare nella città portuale di Odessa, sul Mar Nero, hanno tenuto molti ucraini al freddo e all’oscuro.

Non ci sono stati colloqui di pace per il conflitto più mortale in Europa dalla seconda guerra mondiale, che Mosca descrive come una “operazione militare speciale” e che l’Ucraina ei suoi alleati definiscono un atto di aggressione non provocato.

“Continuiamo a lavorare con i partner”, ha detto Zelensky dopo aver parlato con Biden e i leader di Francia e Turchia, aspettandosi alcuni “risultati importanti” la prossima settimana da una serie di eventi internazionali che si occupano della situazione in Ucraina.

Lunedì il cancelliere tedesco Olaf Scholz terrà un incontro online con i leader del G7 e i ministri degli Esteri dell’UE cercheranno di concordare ulteriori sanzioni contro Russia e Iran e più aiuti o forniture di armi all’Ucraina.

Sebbene Zelenskiy abbia avuto diversi colloqui con Biden, il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente turco Tayyip Erdogan da quando le forze russe hanno invaso a fine febbraio, l’accumulo di discussioni in un giorno non è un evento regolare.

Zelensky ha detto di aver ringraziato Biden per l’assistenza “senza precedenti di sicurezza e finanziaria” fornita dagli Stati Uniti e ha parlato con il presidente degli Stati Uniti della necessità dell’Ucraina di efficaci sistemi di difesa antiaerea per proteggere la sua gente.

Biden “ha ribadito l’impegno dell’America a continuare la sicurezza, l’assistenza economica e umanitaria all’Ucraina, ha ritenuto la Russia responsabile dei suoi crimini di guerra e atrocità e ha imposto costi alla Russia per la sua aggressione”, ha affermato la Casa Bianca.

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha dichiarato a “60 Minutes” della CBS che il sostegno di Washington all’esercito e all’economia dell’Ucraina – oltre 50 miliardi di dollari e oltre – “ci vorrà tutto il tempo necessario” e ha ribadito che porre fine alla guerra è nel migliore interesse dell’America. può fare per l’economia globale.

Colloqui turchi

In precedenza, Zelensky ha affermato di aver avuto una conversazione “molto significativa” con Macron su “sicurezza, energia, economia, diplomazia” che è durata più di un’ora, e colloqui “molto specifici” con Erdogan sulla sicurezza delle esportazioni di grano dell’Ucraina.

La Turchia, che ha agito da mediatore nei colloqui di pace nei primi mesi di guerra, ha collaborato con le Nazioni Unite a un accordo sul grano che ha aperto i porti ucraini per le esportazioni a luglio dopo un blocco russo di sei mesi.

L’ufficio di Erdogan ha detto che domenica il leader turco ha avuto una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin in cui ha chiesto una rapida fine del conflitto.

Putin ha detto la scorsa settimana che un accordo definitivo sull’Ucraina sarebbe diventato più difficile poiché Mosca ha perso completamente la fiducia nell’Occidente, avvertendo di una guerra prolungata.

Mosca non ha mostrato segni di volontà di rispettare la sovranità dell’Ucraina e i confini prebellici, affermando che le quattro regioni che sostiene siano state annesse dall’Ucraina a settembre fanno “sempre” parte della Russia. Il governo di Kiev ha escluso di cedere qualsiasi terra alla Russia in cambio della pace.

Combattimento pesante

Sul terreno in Ucraina, l’intero fronte orientale era sotto costante bombardamento con pesanti combattimenti.

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha dichiarato in un aggiornamento di domenica sera che le forze russe hanno continuato gli sforzi per respingere la difesa ucraina, i carri armati e gli attacchi di artiglieria contro 26 insediamenti vicino ad Avdiyvka e Bagmut.

Serhiy Gaidai, il governatore in esilio della regione di Luhansk occupata dai russi, ha detto alla televisione ucraina che le forze locali avevano preso d’assalto un hotel nella città di Kadiivka dove si trovavano membri del gruppo militare privato russo Wagner, uccidendone molti.

Le foto pubblicate sui canali Telegram mostravano un edificio crollato.

“Hanno fatto un piccolo pop dove si trova il quartier generale della Wagner”, ha detto. “Un gran numero di quelli che erano lì sono morti”.

Le affermazioni non sono state verificate da Reuters e il ministero della Difesa russo non è stato immediatamente disponibile per un commento.

Mosca ha preso di mira l’infrastruttura energetica dell’Ucraina con ondate di missili e attacchi di droni, a volte interrompendo l’energia elettrica a milioni di civili in inverno, quando le temperature spesso scendono sotto lo zero Celsius.

Sabato le forze russe hanno utilizzato droni di fabbricazione iraniana per attaccare due centrali energetiche nel porto di Odessa sul Mar Nero, interrompendo l’energia elettrica a circa 1,5 milioni di persone e quasi tutte le infrastrutture critiche dentro e intorno al porto.

Zelensky ha affermato che altre aree che stanno vivendo condizioni “molto difficili” nell’approvvigionamento energetico includono la capitale Kiev e la regione di Kiev, nonché quattro regioni dell’Ucraina occidentale e la regione di Dnipropetrovsk nel centro del paese.

Segnalazione di Nick Starko a Kiev; Reportage aggiuntivo di Ronald Popsky a Winnipeg, Canada; di Lydia Kelly e Lincoln Feist; Montaggio di Grant McCool e Simon Cameron-Moore

