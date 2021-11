Dow registra il più grande calo in un solo giorno quest’anno poiché la nuova variante COVID-19 aumenta le vendite sul mercato

Azioni USA Il nuovo venerdì in rapida diffusione ha visto alcuni dei più grandi crolli di un solo giorno dell’anno Variante Covit-19 L’epidemia del virus corona in Sudafrica ha suscitato nuovi timori che potrebbe impedire la ripresa dell’economia globale.

Il Dow Jones Industrial Average, dopo essere sceso brevemente sopra i 1.000 punti, ha chiuso la giornata a 905 punti, o 2,5%, il peggior giorno dell’anno, mentre l’S&P 500 è sceso del 2,27%, il peggior giorno da febbraio. Le azioni del Nasdaq sono scese del 2,23% durante la sessione di negoziazione conclusiva di venerdì (i mercati statunitensi hanno chiuso alle 13:00 ET a causa della festa del Ringraziamento).

Il calo arriva dopo che i funzionari sanitari hanno avvertito di una nuova variante con un alto numero di mutazioni in Sud Africa e si sta diffondendo rapidamente tra i giovani. L’Organizzazione mondiale della sanità si incontrerà venerdì per discutere se il ceppo è preoccupante e se può essere dato un nome dall’alfabeto greco.

“Le nuove notizie sulle varianti arrivano prima con le vendite, poi possono essere poste domande”, ha affermato Ryan Tetrick, chief market strategist di LPL Financial.

Ticker Sicurezza Scorso Modificare Modificare% Io: DJI Media Dow Jones 34899,34 -905,04 -2,53% SP500 S&P 500 4594.62 -106,84 -2,27% Io: COMP Codice congiunto Nasdaq 15491.656804 -353,57 -2,23%

Le implicazioni economiche del nuovo ceppo rilevato a Hong Kong, Belgio, Israele e Sudafrica si sono già avvertite venerdì, con almeno 10 paesi europei che hanno sospeso i voli dal Sudafrica. Il Anche l’Unione Europea di 27 paesi ha raccomandato Una “pausa di emergenza” durante un viaggio dal Sudafrica, citando la nuova variante “di grande attualità”.

Le azioni della compagnia aerea sono andate esaurite rapidamente, con Delta Airlines, United Airlines e American Airlines in calo ciascuna del 9%.

Ticker Sicurezza Scorso Modificare Modificare% A partire dal Delta Airlines, Inc. 36.38 -3,31 -8,34% UAL United Airlines Holdings, INC. 42.26 -4,47 -9,57% AAL American Airlines Group, Inc. 17.75 -1,71 -8,79%

“La ripresa economica è molto interessante, e una cosa che potrebbe eliminarla completamente sarebbe una variante molto pericolosa”, ha detto Tetrick. “Il tempo dirà quanto dovremmo preoccuparci, ma gli investitori stanno vendendo prima delle cattive notizie”.

Alcuni paesi europei hanno già inasprito le restrizioni anti-virus questa settimana dopo aver aumentato il proprio numero di casi. L’Austria ha imposto una serrata di 10 giorni, mentre l’Italia ha limitato l’attività degli individui non vaccinati. Gli americani furono avvisati dal loro governo di evitare Germania e Danimarca.

Ticker Sicurezza Scorso Modificare Modificare% Utilizzo Fondo petrolifero degli Stati Uniti LP 49.53 -6,35 -11,36%

Anche i prezzi del petrolio sono diminuiti drasticamente. È sceso di quasi l’11% a 69,93 dollari al barile, il peggior giorno dall’aprile 2020. Standard internazionale Future sul greggio Brent Tra i nuovi timori di un’altra recessione nell’economia mondiale, è sceso del 9,9%, o $ 8,37, a $ 73,85 al barile.

Le azioni di Pfizer, Moderna e BioNTech sono aumentate, mentre i produttori di vaccini sono stati i primi vincitori della vendita di venerdì. Johnson & Johnson è caduto. Sebbene non fosse immediatamente chiaro quanto fossero efficaci i vaccini contro la nuova variante, i vaccini MRNA – sviluppati da Pfizer e Moderna – potrebbero essere facilmente aggiornati.

Sulla base dei dati precedenti a gennaio 1972, Pfizer era a un ritmo di chiusura di tutti i tempi, mentre Moderna è pronta per il più grande aumento percentuale da marzo 2020.

Ticker Sicurezza Scorso Modificare Modificare% PFE PFIZER INC. 54.01 +3.10 + 6,10% BNTX BIONTECH SE 348.00 +43.24 + 14,19% MRNA Moderna, INC. 329,63 +56,24 + 20,57% J.N.J. Johnson & Johnson 159.34 -0,98 -0,61%

Gli investitori, preoccupati per le rinnovate restrizioni alle attività commerciali e ai viaggi, hanno trasferito denaro a titoli “a casa” che hanno beneficiato di operazioni di blocco epidemico, come le comunicazioni zoom dalle riunioni da casa all’ufficio e i payload domestici. Attrezzature per il fitness.

Il Cboe Validity Index, noto anche come “Bear Cage” a Wall Street, è un segno che gli investitori sono sempre più annoiati, con un aumento di quasi il 45% a 26,92.