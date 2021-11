I flash mob continuano a distruggere e conquistare i negozi di fascia alta a Los Angeles

I furti di flash mob continuano a Los Angeles mentre gruppi organizzati sequestrano oggetti di valore in raid prima del Ringraziamento nei negozi del Beverly Center e del Nordstrom a Kanoka Park.

Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha dichiarato in un comunicato stampa che una guardia di sicurezza è stata attaccata da uno spray per orsi quando diverse persone sono entrate a Nortstorm nel centro commerciale Westfield Tobanga & The Village a Kanoka Park mercoledì sera.

In un’intervista con le stazioni televisive locali, il vicepresidente della polizia di Los Angeles, Alan Hamilton, ha affermato che i rapinatori hanno preso diverse borse di alta qualità.

Hamilton ha detto alla CBS di Los Angeles che altri agenti sono stati inviati al centro commerciale, ma i ladri sono stati in grado di evitarli.

La polizia di Los Angeles ha anche indagato su un incidente simile mercoledì, quando i gruppi hanno fatto irruzione in diversi negozi del Beverly Center e hanno rubato oggetti.

Le autorità stanno conducendo un’operazione di ricerca per catturare le persone coinvolte, afferma la nota.

L’incidente arriva due giorni dopo che un gruppo organizzato ha rotto una finestra al Nordstrom nel Grove Mall e ha rubato merci per un valore di migliaia di dollari.

La polizia di Los Angeles ha arrestato tre sospetti in relazione all’incidente. Le autorità hanno recuperato diversi vestiti, almeno un registratore di cassa e guanti dal veicolo dei sospetti.

Martedì, il leader della polizia di Los Angeles, Michael Moore, ha dichiarato alla commissione di polizia che il dipartimento stava intensificando i pattugliamenti e allocando risorse in alcune località di alto livello. L’ondata di furti di gruppo.

Un’altra rapina lunedì ha coinvolto sei uomini che hanno fatto irruzione in una farmacia CVS nel blocco 5800 di South Vermont Avenue a sud di Los Angeles, rubando tre registratori di cassa e prendendo circa $ 8.500 in contanti, ha detto la polizia.

Domenica scorsa, i rapinatori hanno usato una mazza per rompere le vetrine dei negozi Louis Vuitton e Sox Fifth Avenue a Beverly Hills.

Non sono stati in grado di entrare nei negozi e non è stato preso nulla, ha detto la polizia.

Contea di Contra Costa, distretto. . Diana Becton ha annunciato mercoledì che tre persone sono state arrestate e accusate di aver rapinato circa 90 persone utilizzando tre ingressi separati a Nordstrom a Walnut Creek il 20 novembre.

Una denuncia penale sostiene che 25 auto sono state parcheggiate davanti al negozio e derubate di oltre 100.000 dollari al minuto.

Secondo quanto riferito, un dipendente di Nortstorm ha spruzzato pepe, un altro è stato accoltellato e due sono stati picchiati o accoltellati.

Dana Dawson, 30, Joshua Underwood, 32, e Rodney Robinson, 19, sono stati arrestati dalla polizia di Walnut Creek e accusati di cospirazione, rapina, rapina e furto organizzato al dettaglio.