Gli orsi impediscono ai leoni di vincere quando i cavalieri fanno gli straordinari ai cowboy | NFL

Dopo aver mantenuto in vita la quarta unità di rigore per interferenza di Anthony Brown, Daniel Carlson ha calciato un canestro da 29 yard nei tempi supplementari. Piloti di Las Vegas Giovedì Dallas ha battuto i Cowboys 36-33.

Il quinto field goal di Carlson è arrivato dopo che Brown è stato chiamato per intercettare Jay Jones nel terzo e 18esimo. I quattro rigori per intercettazioni di Brown non si sono conclusi con un terzo under.

I Raiders (6-5) hanno concluso la loro striscia di tre sconfitte consecutive con la loro prima vittoria del Ringraziamento dal 1968. Era la loro quarta apparizione in vacanza da allora, con le due precedenti sconfitte arrivate ai Cowboys.

Carlson ha battuto Las Vegas 33-30 con 56 yard rimaste 1:52. Greg Suirlin, che ha perso un punto in più dopo il primo Dallas DT, ha risposto con 45 yard in 19 secondi.

Tony Pollard ha restituito il calcio d’inizio delle 100 yard a Dallas nel terzo quarto, ma è stato fermato entro 15 punti per iniziare i tempi supplementari. I Cowboys sono andati sette e tre dentro e fuori, e i Raiders hanno concluso la terza vittoria dell’AFC West contro i Cowboys in testa alla NFC East (7-4) nelle ultime quattro partite.

Derek Carr ha voltato le spalle a Brown Jones quando ha lanciato il passaggio con Las Vegas per 43 punti. Il calcio di rigore ha messo i Raiders su Dallas 24, e il calcio di vittoria è arrivato dopo che Dallas è stato multato due volte.

Entrambe le squadre hanno avuto i massimi stagionali su rigori e yard. Dallas ha segnato 146 per 166 e Las Vegas 14 per 110.

Deesin lanciò l’auto a Jackson per 373 yarde, incluso un touchdown da 56 yard. Marcus Mariotta ha fatto una breve corsa su un custode di fucili.

L’attacco di Dallas inizialmente ha reagito senza correre dietro ai migliori ricevitori Amari Cooper (protocolli Covit-19) e CD Lamb (commozione cerebrale) ed Ezekiel Elliott, che ha curato un infortunio al ginocchio destro.

Doug Prescott ha attraversato 209 delle sue 375 yard nel quarto trimestre. Il passaggio da touchdown da 32 yard di Dalton Schultz e il lancio di conversione da due punti hanno portato i Cowboys a 30 nel tight end a 2:54 dalla fine dopo che erano quasi in svantaggio dall’inizio.

Jackson si è diretto con successo per aprire le marcature e Josh Jacobs ha tirato una delle penalità di intercettazione contro Brown nella zona finale per impostare un DD di una yarda.

Sean McKeon ha ottenuto il suo primo touchdown da portaerei, una presa da 10 yard per i primi punti dei Cowboys. L’Elliott, che è limitato a nove portate per 25 yarde, ha un D.T.

Chicago Bears 16-14 Detroit Lions

Cairo Santos ha terminato la partita delle 28 yard con il botto Chicago Bears I Detroit Lions hanno battuto la squadra giovedì 16-14.

Pierce (4-7) ha posto fine a una sconfitta di cinque partite sotto la guida di Matt Nagy, che ha risposto alle domande sul suo stato lavorativo entro 48 ore dall’inizio.

I Lions (0-10-1) hanno commesso diversi errori all’inizio e alla fine, estendendo la loro scivolata a 15 partite, la loro più recente vittoria a Chicago quasi un anno fa.

Andy Dalton ha sostituito il nuovo arrivato infortunato Justin Fields con Pierce su un drive di 18 partite e 69 yard che ha lasciato il cronometro per prendere la finale alle 8:30.

Dalton ha trasformato un terzo e un quinto con un passaggio da 13 yard per Damier Byrd, mandando Pierce a centrocampo. Detroit poi ha assistito, dando loro una penalità di cinque yard per aver chiamato timeout consecutivi senza una partita in mezzo.

Nello snap successivo, Dalton ha girato terzo e quarto per Byrd con passaggi da sette yard. Con una sola scadenza rimasta per l’allenatore del primo anno Dan Campbell per usare il suo sistema difensivo irregolare, Dalton è stato in grado di abbassare il cronometro a 1 secondo prima di chiamare la scadenza per fissare il terzo canestro del Santos.

Dalton terminò 24 su 39 a 317 yard con un passaggio da touchdown da 17 yard e un intercetto di Jimmy Graham alla fine del primo tempo.

Jared Koff, che è tornato da una partita a causa di un infortunio al bicipite femorale, ha segnato 171 per 25-21 con due touchdown. Koff lanciò un passaggio da touchdown da 39 yard a Josh Reynolds nel suo primo drive e un passaggio da 17 yard a DJ Hawkenson alla fine del terzo drive, che aiutò Detroit a prendere un vantaggio di 14-13 che semplicemente non riuscì a tenere.

Dalton non ha commesso molti errori, ma il Detroit Cornerback Amani ha approfittato di uno di questi quando è andato davanti al ricevitore per ricevere un passaggio nella zona finale alla fine del secondo quarto. Uno dopo l’altro ha dato ai tifosi dei Lions un po’ della gioia di cui avevano bisogno, celebrando l’intercettazione facendo sedere i suoi compagni di squadra nella zona finale per consegnare cibo fantastico dal calcio.

Santos ha segnato il suo secondo field goal poco prima dell’intervallo per dare alla folla un vantaggio di 13-7.