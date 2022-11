In caso contrario, gli Stati Uniti non rifiuterebbero i pagamenti per il clima ai paesi poveri

Per gli Stati Uniti, il vertice sul clima di quest’anno, Conosciuto come COP27È stato un brusco risveglio. Il presidente Biden e il suo inviato per il clima, John Kerry, sono arrivati ​​in Egitto per promuovere una nuova legislazione storica che investirà 370 miliardi di dollari in energia pulita e aiuterà l’America a ridurre drasticamente le emissioni. Il signor Biden ha detto ai ministri e ai diplomatici riuniti che gli Stati Uniti Voleva guidare il mondo Nella transizione dai combustibili fossili e verso un futuro in cui il riscaldamento globale è limitato a livelli relativamente sicuri.

Ma una volta qui, gli americani Si trovano sulla difensiva Anche i leader frustrati e arrabbiati dei paesi in via di sviluppo hanno insistito sul fatto che gli Stati Uniti dovrebbero fare di più per aiutare coloro che si trovano oltre i suoi confini.

“Il nostro atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti è sempre stato che la buona notizia è che Biden è alla Casa Bianca e non Trump, ed è una buona notizia che hanno una legge sull’azione interna”, ha affermato Salim-ul-Haq, direttore di il Centro internazionale per i cambiamenti climatici e lo sviluppo. in Bangladesh, che consiglia alcuni dei paesi più poveri del mondo durante i colloqui sul clima delle Nazioni Unite. “Ma non hanno buone notizie quando si tratta dei loro impegni finanziari internazionali”.

Il vertice di due settimane, che doveva concludersi venerdì, è andato ai supplementari sabato, quando i negoziatori di quasi 200 paesi si sono scontrati su diverse questioni spinose. I colloqui arrivano in un momento di molteplici crisi. L’invasione russa dell’Ucraina ha sconvolto i mercati globali di approvvigionamento alimentare ed energetico, alimentato l’inflazione e spinto alcuni paesi a bruciare più carbone e altre alternative al gas russo, minacciando di minare gli obiettivi climatici.

Allo stesso tempo, l’aumento delle temperature globali ha intensificato inondazioni mortali in luoghi come il Pakistan e la Nigeria, oltre a temperature record in tutta Europa e in Asia. Nel Corno d’Africa, un terzo anno di grave siccità ha spinto milioni di persone sull’orlo della fame.

Uno Area di interesse nelle conversazioni è se i paesi si sforzeranno di impedire che le temperature globali aumentino di oltre 1,5 gradi Celsius (2,7 gradi Fahrenheit) rispetto ai livelli preindustriali, un obiettivo che i paesi hanno sottolineato durante i colloqui sul clima dell’anno scorso a Glasgow. Gli scienziati affermano che il rischio di catastrofi climatiche aumenta drasticamente dopo questa soglia.

Il pianeta si è già riscaldato in media di 1,1°C e gli scienziati hanno affermato che i paesi devono ridurre le emissioni di carbonio più velocemente e in modo più significativo per evitare che la temperatura salga a 1,5°C. Lo scienziato Attualmente in pista a riscaldarsi da 2,1 a 2,9 gradi Celsius entro la fine di questo secolo.