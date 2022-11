Tyson CFO arrestato per intossicazione pubblica dopo aver dormito a casa di uno sconosciuto

Tyson Foods TSN,

-0,39%

Direttore finanziario John R. Tyson è stato arrestato domenica mattina presto dopo essere stato trovato a dormire in una casa di cui non era proprietario.

Fayetteville, Arca. Una donna è tornata a casa e ha trovato Tyson, 32 anni, morto a letto intorno alle 2 del mattino. Secondo un rapporto di arresto condiviso dai giornali locali. La donna, che non è stata identificata, ha detto di non conoscere Tyson e ha chiamato la polizia per denunciare l’intruso. Ha detto agli spedizionieri che potrebbe aver lasciato la porta d’ingresso aperta, ed è così che Tyson potrebbe essere entrato in casa sua.