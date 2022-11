Musk annuncia il divieto di Twitter di parodie senza nome dopo che le celebrità lo hanno impersonato

Il proprietario e CEO di Twitter Elon Musk ha annunciato ieri un divieto rigoroso di account satirici senza nome, una mossa che ha preso dopo che diversi utenti di Twitter hanno impersonato Musk. “D’ora in poi, qualsiasi coinvolgimento su Twitter che si occupi della rappresentazione senza definire ‘parodia’ sarà sospeso definitivamente”, libri di muschio Nel thread del tweet.

L’annuncio di Musk è arrivato quando alcuni importanti utenti di Twitter hanno cambiato il loro nome visualizzato e l’immagine del profilo in modo che corrispondano a quelli di Musk. La comica Sarah Silverman ha pubblicato a immagine dello schermo Notando che il suo account è stato temporaneamente chiuso per aver violato le regole di Twitter dopo aver twittato utilizzando il nome e l’immagine del profilo di Musk. Il tweet di Silverman, che impersonava Musk, diceva: “Sto cercando la libertà di espressione e faccio colazione ogni giorno”.

Il racconto della comica Kathy Griffin lo era sospeso in condizioni simili. Come sottolineato da Silverman, questo commento è avvenuto circa una settimana dopo che Musk aveva scritto in a twittare che “la commedia è ora legale su Twitter”.

Dal momento che Musk ha affermato che la regola della parodia non classificata si applica a “qualsiasi account su Twitter”, sembra che dovrebbero essere seguiti anche gli account non verificati. Bandire tutte le parodie non classificate potrebbe essere più rigoroso dell’attuale Twitter Base che afferma: “Non puoi impersonare individui, gruppi o organizzazioni per fuorviare, confondere o ingannare gli altri o utilizzare una falsa identità in un modo che interrompe l’esperienza degli altri su Twitter”.

Anche la regola esistente che era nel posto Prima che Musk suggerisca di acquistare Twitter, gli account parodia affermano che “devono indicare chiaramente che l’utente non ha nulla a che fare con l’oggetto dell’account”. Sebbene la dichiarazione di Musk potrebbe non differire molto dalla regola attuale, indica che Twitter assumerà una posizione più dura contro le parodie non classificate rispetto a una volta.

Anche alcuni resoconti chiaramente contrassegnati come parodie di Elon Musk sono stati sospesi. Secondo Ciad Lauder, che ricerca l’estremismo online. Ciò include un account con oltre 2,3 milioni di follower, che era Tweeting come una parodia del muschio E ha pubblicato post su Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell prima che diventassero sospeso.

Musk afferma che al-Qaeda prende di mira “l’inganno dannoso”

Musk ha scritto che le persone verificate che cambiano il loro nome visualizzato, anche senza impersonare qualcuno, subiranno anche una “perdita temporanea” del loro segno di spunta blu. “In precedenza, abbiamo emesso un avviso prima della sospensione, ma ora che abbiamo iniziato a implementare un’ampia verifica, non ci sarà alcun avviso”, ha scritto ieri Musk. “Questo sarà chiaramente specificato come requisito per la registrazione a Twitter Blue. Qualsiasi modifica del nome comporterà la perdita temporanea del segno di spunta verificato”.

come tale Precedentemente menzionatoTwitter guidato da Musk prevede di aumentare il prezzo di un abbonamento Twitter Blue da $ 5 a $ 8 al mese e subordinare la verifica dell’account all’abbonamento. Secondo quanto riferito, le modifiche a Twitter Blue sono state ritardate fino a dopo le elezioni di medio termine negli Stati Uniti di martedì, ma potrebbero essere implementate entro la fine della settimana.

anche muschio Ha scritto Ieri va bene “usare uno pseudonimo. Il principio di alto livello è che solo gli utenti verificati non possono impegnarsi in truffe dannose”.

Sul commento di Griffin, Musk Ha scritto Che è stata “sospesa per aver impersonato un comico” E il Che “se vuole davvero riavere il suo account, può riaverlo”. Musk non si riferiva altrimenti direttamente ai suoi imitatori quando annunciava la regola della parodia, ma Ha scritto, “Il mio impegno per la libertà di espressione si estende anche a non vietare l’account che segue la mia fuga, anche se presenta un rischio immediato per l’incolumità personale”. Questo è un riferimento a Conto Elonjetchi lo ha creato Egli ha detto Musk gli ha offerto $ 5.000 per disattivare l’account nel 2021.

Pochi mesi prima del completamento dell’acquisizione di Twitter, ha detto Musk Che “i ban permanenti dovrebbero essere estremamente rari e davvero riservati agli account che contengono bot o spam”. All’epoca disse anche che avrebbe ricalcolato l’ex presidente Donald Trump.