Opinione | L’opposizione di Biden alla fusione dell’acciaio statunitense è l’opposizione di Trump

Gli economisti oggi sono convinti come lo erano nel 1930 che il commercio in generale rende tutti i paesi più ricchi, anche se i paesi colpiti in alcuni settori meritano aiuto e riqualificazione. Negli ultimi decenni, il commercio ha compiuto miracoli, contribuendo a far uscire dalla povertà milioni di persone nel mondo in via di sviluppo. Ritirarsi dall’internazionalismo significa ritirarsi in un mondo ristretto di economie sempre più ristrette, dove ciascun emirato protegge il proprio paese invece di contribuire alla crescita. I mercati chiusi favoriscono il pensiero ristretto e società distorte. Abbiamo visto i benefici politici del commercio nelle nostre vite. La potenza militare americana ha contribuito a vincere la Guerra Fredda, ma lo stesso ha fatto l’esempio del capitalismo americano, che è ciò che altri volevano. Più che i razzi, volevano McDonald's.

La Casa Bianca lo ha fatto Proposta L'acquisizione di US Steel da parte di Nippon, il quarto produttore di acciaio al mondo, sarà soggetta a una revisione della sicurezza nazionale da parte di un gruppo con la partecipazione della Casa Bianca e del Gabinetto noto come Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti. L’idea che la proprietà straniera di un’acciaieria statunitense rappresenti un rischio per la sicurezza nazionale è ridicola: l’acciaio non scarseggia e il Giappone è un amico, non un nemico.

Una decisione negativa frenerebbe gli investimenti futuri negli Stati Uniti e danneggerebbe il partner americano nel Pacifico, un rapporto vitale con l’aumento delle tensioni con la Cina. Farebbe rivivere i ricordi del razzismo passato tra i giapponesi. (Secondo il Wall Street Journal, il CEO di Cleveland-Cliffs Lourenco Goncalves è stato ascoltato durante una chiamata privata con gli investitori Apparire ridicolo Accenti dei dirigenti nipponici) non è il modo di trattare con un alleato.

Il signor Trump è immune da tali argomenti. Il signor Biden dovrebbe saperlo meglio.