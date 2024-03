Il tuo oroscopo di giovedì 21 marzo 2024

Allerta Luna

Non ci sono restrizioni sugli acquisti o sulle decisioni importanti fino alle 23:15 PDT. La Luna è in Leone.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Oggi desideri migliorare il tuo corpo o la tua salute attraverso l'esercizio fisico o attraverso migliori abitudini alimentari. Fondamentalmente, vuoi essere il meglio che puoi essere. Allo stesso tempo, potresti sentirti solo o isolato dagli altri. Non preoccuparti; Questo è temporaneo.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Puoi creare un elenco personale di cose da fare che includa idee per l'auto-miglioramento e come puoi migliorare la tua vita in generale, soprattutto attraverso le cose che possiedi. (Hai il lato pratico.) Allo stesso tempo, un amico più anziano o un membro del gruppo potrebbe criticarti. Non preoccuparti.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Oggi avrai influenza e potere nei gruppi o con gli amici per apportare miglioramenti, soprattutto se sei coinvolto in un'organizzazione. Vuoi risultati migliori. Vuoi fare un cambiamento? Per questo motivo, potresti ridefinire alcuni obiettivi. Difendi le tue convinzioni anche se gli altri non ti supportano.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Sarai efficace nell'apportare cambiamenti o nel portare a termine qualcosa, perché le persone rispetteranno ciò che dici. Gli altri ti vedono come una persona forte. Allo stesso tempo, vuoi apportare miglioramenti o introdurre riforme. Buona fortuna nell'affrontare le regole, i regolamenti e le tradizioni che ti ostacolano.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Vuoi esplorare altre discipline, sistemi di credenze e culture perché vuoi apportare miglioramenti al tuo mondo o alla tua comunità. Allo stesso tempo, potresti sentirti deluso dalla tua parte di qualcosa o dal misero contributo che ricevi da qualcun altro. (“veramente?”)

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Potresti avere idee su come migliorare i tuoi risparmi, ridurre i tuoi debiti o rafforzare un accordo finanziario con qualcun altro. Qualunque idea tu abbia in mente, probabilmente rappresenterà un miglioramento. Allo stesso tempo, accetta le difficoltà nel trattare con un amico o un partner oggi. È temporaneo.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Le partnership sono importanti per te e oggi potresti vedere modi per apportare miglioramenti a queste relazioni. Potresti anche attrarre qualcuno che è troppo potente per te. Allo stesso tempo, non preoccuparti se i rapporti con i colleghi diventano tesi. È una condizione temporanea.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questo è un ottimo giorno per vedere come presentare a te stesso e agli altri modi migliori di svolgere il tuo lavoro. Allo stesso modo, potresti vedere modi per migliorare la tua salute. Perché non possiamo essere aperti a queste idee? È vero che oggi i rapporti con i bambini e con i partner sono deludenti.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

I genitori potrebbero trovare modi per migliorare il modo in cui i loro figli vengono istruiti o trattati. Potresti anche vedere modi per migliorare ciò che fai nel mondo dell'intrattenimento o dello sport perché puoi vedere modi migliori di fare le cose. Non preoccuparti dei rapporti estranei con la famiglia oggi. È temporaneo.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Trova modi per apportare miglioramenti al luogo in cui vivi oggi. Ciò include le riparazioni domestiche. Ironicamente, potresti anche vedere dei modi per migliorare i rapporti con i membri della famiglia, in particolare con un genitore. Non c’è dubbio che le interazioni con parenti e vicini siano tese. Non preoccuparti.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Oggi sarai forte e persuasivo nei rapporti con gli altri, motivo per cui puoi convincere chiunque di qualsiasi cosa. Ovviamente, questo rende questo un giorno potente per coloro che lavorano nelle vendite, nel marketing, nell'insegnamento, nella recitazione e nella scrittura. Tuttavia, oggi potresti sentire una pressione finanziaria. vabbè.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Potresti vedere nuovi usi per qualcosa che possiedi perché oggi sei in uno stato d'animo pieno di risorse. (Il contenitore vuoto dell'olio d'oliva potrebbe diventare una lampada?) Potresti anche vedere nuovi modi per fare soldi? Non preoccuparti se ti senti isolato o solo quando interagisci con gli altri. È una nuvola scura temporanea sul tuo orizzonte.

Se il tuo compleanno è oggi

L'attore Timothy Dalton (1946) condivide il tuo compleanno. Sei onesto, franco e indipendente. Le tue opinioni e i tuoi sentimenti sono chiari agli altri perché hai una forte immediatezza. Quest’anno è pieno di cambiamenti entusiasmanti e di maggiore libertà personale. Cerca nuove opportunità. Anticipazione del viaggio. Fidati del tuo istinto e agisci rapidamente.