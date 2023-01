Mike Pompeo critica il presidente cinese Xi Jinping per la diffusione del Coronavirus

Domenica l’ex segretario di Stato Mike Pompeo ha criticato il presidente cinese Xi Jinping quando ha messo in guardia contro il coronavirus Può diffondersi rapidamente in tutto il mondo Dopo che la Cina ha abbandonato le sue rigide misure relative al virus.

L’ex funzionario di Trump ha detto domenica mattina al conduttore radiofonico John Katsimatidis che Xi “infetterà altri milioni” perché la popolazione cinese – che sta affrontando un’altra ondata di infezioni – è ora libera di viaggiare.

Ha anche ricordato scene spaventose dall’Italia nel 2020 – prima che venissero sviluppati i vaccini – in cui gli ospedali erano sopraffatti da persone in cerca di assistenza medica per la malattia.

“Ricordi quelle foto di Milano quando gli ospedali erano pieni, gli obitori erano pieni. Sembra che potremmo avere fino a un milione – un milione, John – un milione di cinesi infetti”, ha detto Pompeo alla “Cat Roundtable” della WABC 770 AM. .”

“Il 50% della sua popolazione viaggia. Non c’è motivo per cui dovremmo permettere ai cinesi di farlo di nuovo, di inviare cinesi infetti in tutto il mondo a infettare consapevolmente persone in tutto il mondo”.

L’ex segretario di Stato Mike Pompeo teme che altri milioni possano essere infettati dal virus COVID perché la Cina consente di nuovo di viaggiare. AP

Il governo cinese ha recentemente revocato le sue rigide politiche sul coronavirus e ora sta correndo per catturare nuovi ceppi di virus mutati che hanno causato la rapida diffusione dei casi. Il paese probabilmente affronta un milione di casi al giorno, secondo un’analisi, Il rapporto Bloomberg del 22 dicembre ha detto.

circa metà passeggeri su due voli Dalla Cina a Milano qualche giorno fa è risultato positivo al COVID.

Gli Stati Uniti inizieranno a richiedere ai viaggiatori provenienti dalla Cina di mostrare prove di un test COVID negativo prima di salire a bordo A partire dal 5 gennaio.

Pompeo ha esortato i leader mondiali, compresi gli Stati Uniti, a impedire a Xi di consentire ai cittadini cinesi di infettare altri in tutto il mondo.

Il presidente cinese Xi Jinping è stato preso di mira durante un’intervista di domenica. PIEGAPELLE / DISPENSA / EPA-EFE /

“Xi se l’è cavata una volta. Mi dispiace che non sia stato ritenuto responsabile”, ha detto Pompeo. Non è stato ritenuto responsabile. Dobbiamo ancora farlo per i 6 milioni di persone che sono morte tra la primavera del 2020 e oggi.

Proprio come nella primavera del 2020 [when] Ha inviato persone in tutto il mondo che sapeva essere infette e sta facendo di nuovo la stessa dannata cosa. Infetterà milioni di altri. Non dovremmo permettere che accada”.

Gli Stati Uniti inizieranno a richiedere test COVID negativi alle persone che viaggiano dalla Cina il 5 gennaio. AFP tramite Getty Images

Pompeo durante la sua intervista radiofonica con Catsimatidis ha criticato un altro leader mondiale: il presidente russo Vladimir Putin Come la guerra in Ucraina Da meno di due mesi a un anno intero di combattimenti.

Pompeo non crede che nessuna delle due parti stia per concludere un accordo di pace e ha sventrato Putin per il modo in cui ha cercato di terrorizzare i cittadini ucraini.

“Non credo che a questo punto siamo vicini a nessun accordo”, ha detto Pompeo, un potenziale candidato alla presidenza nel 2024. “Entrambi pensano di poter combattere e negoziare da una posizione migliore”. Perché Putin pensa che non capisco. Ogni volta che diceva: “Tra un mese starò meglio”, stava peggio”.

I viaggiatori camminano con i loro bagagli all’aeroporto internazionale di Pechino Capitale, in mezzo all’epidemia di coronavirus a Pechino, in Cina. Reuters

Ha detto che l’invasione di Putin ha provocato la morte di quasi 100.000 dei suoi soldati mentre ha guadagnato solo una piccola quantità di terra.

“Qualche giorno fa, più di un centinaio di missili sono stati lanciati contro le principali città, cercando di terrorizzare il popolo ucraino… Questo è male”, ha detto Pompeo.

Spero che gli ucraini continuino a essere sostenuti dagli europei [who] Ci assicureremo… di non dare loro solo le armi di cui hanno bisogno, [but] L’energia e il cibo di cui hanno bisogno per continuare a lottare per la loro patria e la loro sovranità”.