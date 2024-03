Il massiccio attacco hacker di “Apex Legends” sconvolge le finali nordamericane e solleva seri problemi di sicurezza

Ricomparsa

È successo qualcosa di piuttosto terrificante Si è rotto Apex Legends North American Finals e i giocatori stanno ora iniziando a preoccuparsi dei propri account e della sicurezza generale del gioco.

Respawn ed EA hanno rinviato le finali nordamericane in seguito alla compromissione dell'integrità competitiva del gioco. Ciò comportava una situazione selvaggia in cui c'era qualcuno Dare Professionisti come goalbot e wallhack hackerano mentre stanno giocando all'evento finale, rovinando di fatto tutto senza che nessuno In realtà Cercando di imbrogliare. Ecco come appariva (attenzione: lingua):

Ciò ha scioccato i giocatori e uno di loro è stato bandito dal gioco per aver usato il trucco goalbot prima che Respawn chiudesse tutto.

Ciò che non è chiaro è l’entità della violazione. Ci sono alcune preoccupazioni che potrebbe non essere dovuto solo alla manomissione dei professionisti nelle finali, ma a un problema di sicurezza più ampio dell'intero gioco che potrebbe avere un impatto sulla base di giocatori più ampia. Alcuni sono anche creativi Reclamo sui social Hanno scansionato i loro computer e hanno trovato virus, anche se c'è molto panico, non ci sono prove che abbiano qualcosa a che fare con questo hack. Ma se un hack potesse portare a un hack in una partita professionistica, sembrerebbe una cosa Potevo Hacking di giocatori occasionali, anche se al momento non è ancora stato fatto. Molti credono che questo sia il lavoro di un hacker, Destroyer2009, che una volta era un hacker professionista, e che si trattasse di un exploit RCE remoto che utilizzava i loro computer, ma nulla di tutto ciò è stato confermato.

È difficile capire quanto nulla di simile sia senza precedenti in un grande evento di eSport. Un evento finale è stato sospeso a causa di qualcuno che ha violato il gioco Dare ai giocatori hack È semplicemente qualcosa che non accade.

Ciò ha portato a una massa di lamentele sui sistemi anti-cheat di Apex, che chiaramente hanno fallito in modo massiccio in questa situazione. Ma parla anche di quanto lontano sia arrivato l'imbroglio dal momento che si tratta di una lobby privata per i professionisti che giocano nell'ultimo evento di eSports.

Non che questo sia necessariamente correlato, ma Respawn è stata colpita pochi giorni fa da 23 licenziamenti tra cui sviluppatori di Apex Legends, alcuni dei quali erano veterani. Anche se questo dimostra che EA ha bisogno di rinforzare in qualche modo il team di sicurezza di Apex, poiché qualcosa del genere richiede tutte le mani, o più mani, sul ponte di quelle che hanno ora, a quanto pare.

Ancora una volta, c’è molto panico là fuori ed è difficile dare consigli concreti. Fondamentalmente lo è Forse Fai attenzione a evitare di accedere ad Apex per il momento finché EA e Respawn non avranno qualcosa di dichiarativo da dire, dal momento che tutto ciò che hanno fatto ora è rinviare la finale. Non immagino che dovresti arrivare agli estremi per disinstallare efficacemente il gioco dal tuo computer, ma aspetta solo un po' che le acque si calmino. Si spera che non ci sia polvere tossica radioattiva.

Anche se tutto questo finisce qui, introdurre cheat negli account dei giocatori professionisti per disabilitare un evento e persino vietarne uno su Instagram è fuori dall'ordinario. Ciò richiederà un'esplorazione seria e dati da Respawn il prima possibile per ottenere un quadro più chiaro di ciò che è accaduto e di come le cose verranno risolte da qui.

Seguimi Su Twitter, Discussioni, Youtube, E Instagram.

Prendi i miei romanzi di fantascienza Serie di assassini di eroi E Trilogia della Terra.