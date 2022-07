Quattro giochi Sega Genesis / Mega Drive aggiunti per cambiare il pacchetto di espansione online

partecipazione a Nintendo dal vivo su di me

Nintendo ha appena aggiunto altri quattro giochi all’app Sega Genesis/Mega Drive per Switch Online Expansion Pack. Questo è ciò che otterrai con uno sguardo.

Le ultime aggiunte includono Distretto dei FumettiE il bersaglio terrestre (Leynos… tute d’assalto), ala zero E il Mega Man: The Wily Wars.

Mega Man: Guerre feroci Con i primi tre giochi della popolare serie Mega Man, compilati per SEGA Genesis! Gli scagnozzi mech di Wily sono latitanti e Mega Man deve sconfiggere uno sciame di maestri robotici per vincere la giornata. Completa tutti e tre i giochi per sbloccare Wily Tower, dove puoi sfidare un nuovo boss.

in Distretto dei FumettiVivi un gioco d’azione in un ambiente basato sui fumetti americani, completo di superpoteri e un’intensa azione di combattimento. Il fumettista Sketch Turner si ritrova perso nel territorio di Comix – il mondo dei fumetti di sua creazione – e deve combattere i mutanti per sfuggirgli, pannello dopo pannello.

ala zero è un classico gioco a scorrimento laterale creato da Toaplan, il famoso sviluppatore di giochi arcade. Cats, il capo di una banda di pirati spaziali, terrorizza la galassia. Guida l’unico veicolo d’assalto rimasto dalla Via Lattea e usa i colpi, i laser e i missili guida di Vulcano per fermarlo e combatterlo – per una grande giustizia!

in bersaglio terrestre, i cyborg nemici di Crohn stanno attaccando la Terra e le sue basi spaziali! Combatti in otto diversi livelli pieni di fantastiche meccaniche d’azione platform e personalizza il tuo equipaggiamento guadagnando equipaggiamento in base alle tue prestazioni. Riuscirai a salvare il pianeta e scoprire la vera eredità di Chron?

E nel caso ve lo stiate chiedendo, il Giappone ha gli stessi quattro titoli:

partecipazione a Nintendo dal vivo su di me

Per giocare a questi giochi sul tuo Switch, avrai ovviamente bisogno di un abbonamento a Nintendo Switch Online e un abbonamento al livello del pacchetto di espansione più costoso.

Cosa ne pensate di questi giochi? Hai già provato il pacchetto di espansione? IlSe ti va commenta qui sotto.