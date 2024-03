Rivelato il girone del torneo NCAA; Completa il palinsesto maschile con gli orari TV: UConn si aggiudica il primo posto assoluto

[Sign up for Bracket Madness | Click for printable bracket]

IL Girone del torneo maschile NCAA È stato rivelato domenica con UConn annunciato come il seme numero 1 in assoluto al di fuori della regione orientale.

Houston è la testa di serie numero 1 nella regione meridionale e Purdue ha guadagnato la testa di serie numero 1 nel Midwest. Lo stato della Carolina del Nord è stato nominato la testa di serie migliore in Occidente, sconfiggendo i contendenti previsti con la testa di serie principale in Iowa, Tennessee e Arizona.

Lo stato dell'Iowa, l'Arizona State, il Marquette State e il Tennessee si sono classificati al secondo posto.

Come sono arrivati ​​gli Huskies

Il campione in carica degli Huskies ha superato il favorito Purdue vincendo su Marquette nel torneo Big East sabato sulla scia della sconfitta di Purdue contro il Wisconsin nelle semifinali del Big Ten Tournament. L'UConn entra nei tornei come il favorito per tagliare le reti per la seconda stagione consecutiva dopo aver dominato il quinto campionato nazionale del programma nel 2023.

Questi Huskies hanno perso tre titolari NBA, ma sono tornati con una stagione regolare più forte quando Cam Spencer, trasferitosi a Rutgers, si è unito al compagno di difesa Tristen Newton nella prima squadra dell'All-Big East insieme al centro con menzione d'onore Donovan Clingan. Stefon Castle, matricola dell'anno a Big East Completa un roster UConn rinnovato che ha prodotto un record di 31-3 incluso un elenco di 13-3 contro le squadre Quad 1. UConn ha ottenuto vittorie senza conferenza su Gonzaga, Texas e Carolina del Nord, quindi ha conquistato la stagione regolare e i campionati dei tornei del Big East.

Regione dell'Est

N. 1 UConn contro N. 16 Stetson (Brooklyn, New York), 14:45 ET venerdì, CBS

N. 8 Florida Atlantic contro N. 9 Northwestern (Brooklyn, New York), 12:15 ET venerdì, CBS

N. 5 Stato di San Diego contro N. 12 UAB (Spokane, Washington), 13:45 ET venerdì, TNT

N. 4 Auburn vs N. 13 Yale (Spokane, Washington), 16:15 ET venerdì, TNT

N. 6 BYU contro N. 11 Duquesne (Omaha, Nebraska), 12:40 ET giovedì, truTV

N. 3 Illinois contro N. 14 Morehead State (Omaha, Nebraska), 15:10 ET giovedì, truTV

N. 7 Stato di Washington contro N. 10 Drake (Omaha, Nebraska), 22:05 ET giovedì, truTV

N. 2 Stato dell'Iowa contro N. 15 Stato del South Dakota (Omaha, Nebraska), 19:35 ET giovedì, truTV

Zona sud

N. 1 Houston vs N. 16 Longwood (Memphis, Tennessee), 21:20 ET venerdì, TNT

N. 8 Nebraska vs N. 9 Texas A&M (Memphis, Tennessee), 18:50 ET venerdì, TNT

N. 5 Wisconsin contro N. 12 James Madison (Brooklyn, New York), 21:40 ET venerdì, CBS

N. 4 Duke contro N. 13 Vermont (Brooklyn, New York), 19:10 ET venerdì, CBS

N. 6 Texas Tech contro N. 11 NC State (Pittsburgh), 21:40 ET giovedì, CBS

N. 3 Kentucky contro N. 14 Oakland (Pittsburgh), 19:10 ET giovedì, CBS

Vincitore del numero 7 della Florida contro Vincitore del numero 10 di Boise State/Colorado (Indianapolis), 16:30 ET venerdì, TBS

N. 2 Marquette contro N. 15 Western Kentucky (Indianapolis), 14:00, venerdì ET, TBS

Regione del Midwest

Vincitore del numero 1 Purdue contro il vincitore del numero 16 Montana/Gambolling State (Indianapolis), 19:25 ET venerdì, TBS

N. 8 Utah State contro N. 9 TCU (Indianapolis), 21:55 ET venerdì, TBS

N. 5 Gonzaga contro N. 12 McNeese State (Salt Lake City), 19:25 ET giovedì, TBS

N. 4 Kansas contro N. 13 Samford (Salt Lake City), 21:55 ET giovedì, TBS

N. 6 Carolina del Sud contro N. 11 Oregon (Pittsburgh), 16:00 ET giovedì, TNT

N. 3 Creighton contro N. 14 Arkon (Pittsburgh), 13:30 ET giovedì, TNT

Vincitore n. 7 Texas contro Vincitore n. 10 Virginia/Colorado (Charlotte, NC), 18:50 ET giovedì, TNT

N. 2 Tennessee vs N. 15 St. Peter's (Charlotte, N.C.), 21:20 ET giovedì, TNT

Regione occidentale

Vincitore n. 1 North Carolina contro Vincitore n. 16 Howard/Wagner (Charlotte, North Carolina), 14:45 ET giovedì, CBS

N. 8 Stato del Mississippi contro N. 9 Stato del Michigan (Charlotte, Carolina del Nord), 12:15 ET giovedì, CBS

N. 5 St. Mary's contro N. 12 Grand Canyon (Spokane, WA), 22:05 ET venerdì, truTV

N. 4 Alabama contro N. 13 Charleston (Spokane, Washington), 19:35 ET venerdì, truTV

N. 6 Clemson contro N. 11 New Mexico (Memphis, Tennessee), 15:10 ET venerdì, truTV

N. 3 Baylor contro N. 14 Colgate (Memphis, Tennessee), 12:40 ET venerdì, truTV

N. 7 Dayton contro N. 10 Nevada (Salt Lake City), 16:30 ET giovedì, TBS

N. 2 Arizona contro N. 15 Long Beach State (Salt Lake City), 14:00 ET giovedì, TBS

Programma giorno per giorno

I primi quattro

Martedì 19 marzo a Dayton, Ohio

N. 16 Wagner contro N. 16 Howard, 18:40 ET, truTV

N. 10 Colorado contro N. 10 Virginia, 21:10 ET, truTV

Mercoledì 20 marzo a Dayton, Ohio

N. 16 Grambling contro N. 16 Montana, 18:40 ET, truTV

N. 10 Colorado contro N. 10 Boise State, 21:10 ET, truTV

primo round

Giovedì 21 marzo

N. 8 Stato del Mississippi contro N. 9 Stato del Michigan (Charlotte, NC), 12:15 ET, CBS

N. 6 BYU contro N. 11 Duquesne (Omaha, Nebraska), 12:40 ET, truTV

N. 3 Creighton contro N. 14 Arkon (Pittsburgh), 13:30 ET, TNT

N. 2 Arizona contro N. 15 Long Beach State (Salt Lake City), 14:00 ET, TBS

Vincitore n. 1 Carolina del Nord contro Vincitore n. 16 Howard/Wagner (Charlotte, NC), 14:45 ET, CBS

N. 3 Illinois contro N. 14 Morehead State (Omaha, Nebraska), 15:10 ET, truTV

N. 6 Carolina del Sud contro N. 11 Oregon (Pittsburgh), 16:00 ET, TNT

N. 7 Dayton contro N. 10 Nevada (Salt Lake City), 16:30 ET, TBS

Vincitore n. 7 Texas contro Vincitore n. 10 Virginia/Colorado State (Charlotte, NC), 18:50 ET, TNT

N. 3 Kentucky contro N. 14 Oakland (Pittsburgh), 19:10 ET, CBS

N. 5 Gonzaga contro N. 12 McNeese State (Salt Lake City), 19:25 ET, TBS

N. 2 Stato dell'Iowa contro N. 15 Stato del South Dakota (Omaha, Nebraska), 19:35 ET, truTV

N. 2 Tennessee vs N. 15 St. Peter's (Charlotte, Carolina del Nord), 21:20 ET, TNT

N. 6 Texas Tech contro N. 11 North Carolina (Pittsburgh), 21:40 ET, CBS

N. 4 Kansas contro N. 13 Samford (Salt Lake City), 21:55 ET, TBS

N. 7 Stato di Washington contro N. 10 Drake (Omaha, Nebraska), 22:05 ET, truTV

Venerdì 22 marzo

N. 8 Florida Atlantic contro N. 9 Northwestern (Brooklyn, New York), 12:15 ET, su CBS

N. 3 Baylor contro N. 14 Colgate (Memphis, Tennessee), 12:40 ET, truTV

N. 5 Stato di San Diego contro N. 12 UAB (Spokane, Washington), 13:45 ET, TNT

N. 2 Marquette contro N. 15 Western Kentucky (Indianapolis), 14:00, ET, TBS

N. 1 UConn contro N. 16 Stetson (Brooklyn, New York), 14:45 ET, CBS

N. 6 Clemson contro N. 11 New Mexico (Memphis, Tennessee), 15:10 ET, truTV

N. 4 Auburn contro N. 13 Yale (Spokane, Washington), 16:15 ET, TNT

Vincitore del numero 7 della Florida contro Vincitore del numero 10 di Boise State/Colorado (Indianapolis), 16:30 ET, TBS

N. 8 Nebraska vs N. 9 Texas A&M (Memphis, Tennessee), 18:50 ET, TNT

N. 4 Duke contro N. 13 Vermont (Brooklyn, New York), 19:10 ET, CBS

Vincitore del numero 1 Purdue contro il vincitore del numero 16 Montana/Gambolling State (Indianapolis), 19:25 ET, TBS

N. 4 Alabama contro N. 13 Charleston (Spokane, Washington), 19:35 ET, truTV

N. 1 Houston vs N. 16 Longwood (Memphis, Tennessee), 21:20 ET, TNT

N. 5 Wisconsin contro N. 12 James Madison (Brooklyn, New York), 21:40 ET, CBS

N. 8 Utah State contro N. 9 TCU (Indianapolis), 21:55 ET, TBS

N. 5 St. Mary's contro N. 12 Grand Canyon (Spokane, WA), 22:05 ET, truTV

Conferenze con offerte multiple

Al-Kabirah 12:8

Secondi: 8

Dieci grandi: 6

Montagna occidentale: 6

Comitato di Coordinamento Amministrativo: 5

Pac 12:4

Grande Oriente: 3

CAA: 2

L'Atlantico 10:2

Consiglio Mondiale delle Chiese: 2