Putin elogia la vittoria in elezioni criticate come illegittime Notizie su Vladimir Putin

Putin elogia la vittoria in elezioni criticate come illegittime

Presidente russo Il presidente russo Vladimir Putin Ha rafforzato la sua presa sul potere dopo la sua schiacciante vittoria in elezioni che sono state ampiamente criticate in quanto prive di legittimità democratica.

In una conferenza stampa post-elettorale, Putin ha interpretato il risultato come una conferma della sua decisione di sfidare l’Occidente e invadere l’Ucraina.

“Non importa chi o quanto vogliono intimidirci, non importa chi o quanto vogliono sopprimere noi, la nostra volontà e la nostra coscienza, nessuno è riuscito in qualcosa di simile nella storia”, ha detto Putin in un discorso alla Casa Bianca. Il quartier generale della sua campagna lunedì mattina presto.

“Non funziona adesso e non funzionerà in futuro. Mai.”

Poco dopo la chiusura delle urne finali di domenica, i primi risultati hanno indicato il risultato che tutti si aspettavano: che Putin avrebbe prolungato il suo governo di quasi un quarto di secolo per altri sei anni.

Secondo la Commissione elettorale centrale russa, ha ricevuto circa l'87% dei voti dopo aver contato circa il 60% dei distretti elettorali. Il risultato significa che Putin (71 anni) supererà Joseph Stalin e diventerà il leader più longevo della Russia per oltre 200 anni.

I risultati preliminari hanno mostrato che il candidato comunista Nikolai Kharitonov è arrivato al secondo posto con poco meno del 4%, al terzo il nuovo arrivato Vladislav Davankov e al quarto l'ultranazionalista Leonid Slutsky.

I funzionari elettorali hanno affermato che l’affluenza alle urne a livello nazionale è stata del 74,22% alla chiusura delle urne, superando i livelli del 2018 del 67,5%.

La vittoria di Putin non è mai stata messa in dubbio, poiché i suoi critici sono per lo più in prigione, in esilio o morti, mentre le critiche pubbliche alla sua leadership sono state soffocate.

Il rivale più importante del leader russo Alexei Navalny, È morto nella prigione del Polo Nord il mese scorso.

Per Putin, ex tenente colonnello del KGB salito al potere per la prima volta nel 1999, il risultato è inteso a sottolineare all’Occidente che i suoi leader dovranno vedersela con una Russia più incoraggiata, sia in guerra che in pace, per molti anni a venire. . . .

Gli Stati Uniti hanno affermato che il voto non è stato né libero né giusto.

“È chiaro che le elezioni non sono né libere né giuste, dato il modo in cui Putin ha imprigionato gli oppositori politici e impedito ad altri di candidarsi contro di lui”, ha detto un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca.

Il ministro degli Esteri britannico David Cameron ha affermato in un post su X che votare “non è ciò che sembra un’elezione libera ed equa”.

In Ucraina, il presidente Volodymyr Zelenskyj ha dichiarato: “Questa frode elettorale non ha legittimità e non può averne alcuna”.

Le elezioni sono arrivate più di due anni dopo l’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte di Putin nel febbraio 2022, il conflitto più sanguinoso in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale.

Domenica migliaia di oppositori di Putin hanno organizzato una protesta contro di lui, anche se non esiste un conteggio indipendente del numero di 114 milioni di elettori russi che hanno partecipato alle manifestazioni.

I sostenitori di Navalny avevano invitato i russi a protestare “a mezzogiorno contro Putin”.

Nella sua conferenza stampa, Putin ha fatto riferimento a Navalny per la prima volta dalla sua morte, affermando di sostenere la proposta di rilasciarlo in cambio del rilascio dei prigionieri detenuti nei paesi occidentali.

Putin ha detto: “La persona che mi stava parlando non ha finito la frase e gli ho detto: sono d’accordo”.

Putin è stato nominato presidente ad interim per la prima volta quando l'ex presidente russo Boris Eltsin si è dimesso. Ha poi vinto le sue prime elezioni presidenziali nel marzo 2000 e un secondo mandato presidenziale nel 2004.

Dopo due mandati presidenziali, Putin è tornato alla carica di primo ministro nel 2008 per aggirare un divieto costituzionale che gli proibiva di ricoprire più di due mandati consecutivi come capo di stato.

Ma è tornato alla presidenza nel 2012 e ha vinto un quarto mandato nel 2018.