Girone NCAA 2024: girone stampabile di March Madness, semi del torneo pronti per la selezione domenica

Il periodo più bello dell'anno per lo sport è quasi arrivato! La serie di tornei NCAA March Madness 2024 inizierà nelle prossime tre settimane con 68 squadre distribuite in 14 siti. Sei pronto, noi siamo pronti e sappiamo che il tabellone NCAA deve essere stampato prima che le squadre vengano teste di serie la domenica delle selezioni (17 marzo).

Buone notizie: sei sulla strada giusta! Aggiungi questa pagina ai segnalibri poiché puoi già stampare la parentesi vuota prima dell'esame domenica. Una volta annunciate e compilate tutte le 68 squadre, domenica sera, vedrai una versione stampabile del tabellone completo!

March Madness® è migliore con gli amici, soprattutto quando li sconfiggi! Preparate adesso i vostri stagni di detenzione Invita i tuoi amici, familiari e colleghi di lavoro a giocare.

Di seguito troverai un tabellone del torneo NCAA 2024 visualizzabile/stampabile, per gentile concessione della casa di March Madness: CBS Sports. Grazie per la tua visita, ma assicurati di effettuare il check-in regolarmente nelle prossime tre settimane. CBS Sports offre la copertura più completa del torneo NCAA ovunque: anteprime, scelte, suggerimenti, statistiche da conoscere, ultime notizie e analisi, analisi video imperdibili, podcast e altro ancora.

Prima dell'esame domenicale, ecco una parentesi vuota da compilare. Ancora una volta, pochi minuti dopo la pubblicazione del tabellone la domenica della selezione, puoi tornare qui per stampare il tabellone con tutte le squadre e le teste di serie allegate.

Come al solito, avremo diversi modi in cui puoi visualizzare la staffa sul tuo dispositivo preferito. Inoltre, ti consigliamo di partecipare ai nostri giochi di girone, dove puoi competere contro il pubblico o formare una squadra di girone per combattere la tua famiglia, i tuoi amici e/o i tuoi colleghi.

Fare clic qui per ingrandire e stampare un tabellone vuoto del torneo NCAA 2024.

Non perdere le qualificazioni al campionato di basket maschile NCAA 2024 trasmesse domenica alle 18:00 ET su CBS. La copertura estesa continua per tutta la domenica e per tutta la settimana su CBSSports.com e CBS Sports HQ, il nostro servizio di streaming di notizie gratuito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che può essere visualizzato su qualsiasi dispositivo di streaming.

CBS Sports e TNT Sports trasmetteranno congiuntamente tutte le 67 partite del torneo NCAA 2024. Il torneo di basket è iniziato ufficialmente su TrueTV martedì sera con i primi quattro TIPS in competizione a Dayton, Ohio. Le teste di serie delle quattro finali cercheranno di giocare nel campo primario da 64 squadre, con il primo turno che inizierà pochi giorni dopo.

Ad ogni esame, ad ogni partita, ad ogni turbamento e compila la tua parentesi con il nostro aiuto! Visita SportsLine per vedere quali squadre creeranno e distruggeranno il tuo girone e chi taglierà le retiOltre il 92% del modello nei tre gironi di giocatori della CBS Sports negli ultimi cinque anni.