Nippon Steel afferma che l'acquisizione di US Steel non causerà licenziamenti e chiusure di stabilimenti

Nippon Steel ha dichiarato venerdì che la sua proposta di acquisizione da 14,9 miliardi di dollari di US Steel non comporterà licenziamenti o chiusure di stabilimenti poiché l'accordo in sospeso incontra l'opposizione di… Il presidente Biden e audit da parte dei lavoratori siderurgici sindacalizzati.

Nippon Steel Company, con sede in Giappone, ha annunciato Proposta di acquisizione A dicembre ha rilasciato una dichiarazione sull’accordo volta a rispondere alle preoccupazioni politiche del presidente e del sindacato United Steelworkers (USW) riguardo al suo potenziale impatto sui lavoratori.

“Come parte della nostra proposta a USW, alla conclusione della transazione, ci impegneremo a far sì che anche US Steel investirà 1,4 miliardi di dollari, aumenterà il suo attuale CBA di oltre il 140% e di conseguenza non ci saranno licenziamenti o chiusure di stabilimenti”. .” “L'accordo”, ha detto Nippon Steel nella dichiarazione. Reuters ha riferito che la società inizialmente aveva indicato che non ci sarebbero stati licenziamenti o chiusure di fabbriche prima di settembre 2026, poi ha ripubblicato la dichiarazione per chiarire che non sarebbe successo nulla a causa dell'accordo.

La mossa arriva dopo che Biden ha dichiarato giovedì in una dichiarazione che “US Steel è stata un'iconica azienda siderurgica americana per più di un secolo, ed è imperativo che rimanga un'azienda siderurgica americana di proprietà e gestione nazionale”.

Lo scorso dicembre l’amministrazione Biden ha indicato che l’accordo proposto meritava un “serio esame” dato il ruolo di US Steel nella produzione di acciaio fondamentale per la sicurezza nazionale. Il Giappone è un trattato alleato degli Stati Uniti sotto A Accordo di mutua sicurezza Che risale al 1951.

L’accordo proposto è soggetto alla revisione del Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti (CFIUS), un ente del Dipartimento del Tesoro che avrebbe l’autorità di raccomandare il blocco dell’accordo. Nippon Acciaio Ha affermato che “sta procedendo attraverso la revisione normativa, incluso il CFIUS, con fiducia nello stato di diritto, nell'obiettività e nel giusto processo che ci aspettiamo dal governo degli Stati Uniti”.

US Steel ha dichiarato in un documento normativo che prevede che l'accordo si concluderà entro la fine dell'anno, aggiungendo che l'accordo rappresenta uno sviluppo “entusiasmante” per le due società e che, se andrà avanti, “NSC e US Steel condivideranno i loro due mondi -imprese leader.” Tecnologie e capacità produttive per essere in prima linea nell’innovazione e nella trasformazione digitale nel settore siderurgico a vantaggio dei nostri clienti”.

La dichiarazione di Nippon Steel sottolinea anche la storia dell'azienda che gestisce le proprie strutture negli Stati Uniti e collabora con aziende americane negli Stati Uniti. industria siderurgica Fornitori. La società ha osservato che “gestisce con successo strutture con circa 4.000 dipendenti statunitensi, inclusi 620 dipendenti rappresentati da USW (come Standard Steel a Burnham, Pennsylvania, e Wheeling Nippon Steel a Follansbee, West Virginia.)”

Il comunicato stampa di Nippon Steel ha aggiunto che la società “è amica degli Stati Uniti da più di 70 anni importando carbone metallurgico dagli stati americani”, tra cui Pennsylvania, West Virginia, Virginia e Alabama, e prevede di continuare a farlo.

“Aumentando gli investimenti finanziari e il contributo delle nostre tecnologie avanzate a US Steel, Nippon Steel porterà avanti le priorità americane aumentando la qualità e la competitività per i clienti nei settori critici che fanno affidamento sull’acciaio statunitense, rafforzando al contempo le catene di approvvigionamento statunitensi e l’economia statunitense”, ha affermato la società. aggiunto. Difese contro la Cina”.

IL Unione Unita dei Lavoratori dell'Acciaio (USW). Il sindacato “condivide le preoccupazioni circa l'impatto a lungo termine della vendita sulla nostra sicurezza economica e nazionale”, ha affermato in un comunicato stampa giovedì dopo l'annuncio del presidente Biden.

“Consentire che uno dei più grandi produttori di acciaio della nostra nazione venga acquisito da una società di proprietà straniera ci rende vulnerabili quando si tratta di soddisfare le nostre esigenze critiche di difesa e infrastrutture”, continua la dichiarazione di USW. “Le dichiarazioni del Presidente dovrebbero porre fine al dibattito: US Steel deve rimanere di proprietà e gestione locale”.

L'ex presidente Donald Trump Il presunto candidato presidenziale repubblicano ha espresso la sua opposizione all'accordo a fine gennaio, dicendo che lo avrebbe “immediatamente bloccato”, aggiungendo: “Abbiamo salvato l'industria siderurgica. E ora il Giappone sta acquistando l'acciaio americano. È assolutamente terribile”.

