Elon Musk vuole spostare il processo lontano da San Francisco per "negatività domestica"

Elon Musk ha chiesto al giudice di spostare l’imminente processo di una causa di azionista da San Francisco, citando la preoccupazione che la giuria possa avere pregiudizi contro di lui, come Segnalato in precedenza dalla CNBC. in Deposito del venerdìMusk chiede al giudice di spostare il processo nel Texas occidentale a causa della “negatività domestica” nella Bay Area che circonda Elon Musk e la sua attività, che impedisce un processo equo.

“La recente copertura dei media locali ha creato un ambiente che incoraggia le giurie della contea a mantenere pregiudizi negativi contro l’uso di Twitter da parte del signor Musk”, afferma il deposito. I potenziali giurati che hanno opinioni negative sull’uso di Mr. Musk e sulla relazione con Twitter più in generale a seguito di questa copertura non saranno in grado di separare quel pregiudizio sottostante dai fatti in questo caso, e quindi non saranno in grado di valutare in modo imparziale valutare la condotta di Musk.

Il deposito sostiene che i licenziamenti di massa di Musk su Twitter “hanno già creato un pregiudizio significativo” nella giuria locale.