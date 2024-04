Cosa sappiamo del raid che ha ucciso i lavoratori della World Central Kitchen a Gaza

Secondo l'organizzazione umanitaria e i funzionari sanitari di Gaza, sette operatori umanitari sono stati uccisi alla World Central Kitchen nella Striscia di Gaza quando il loro convoglio è finito sotto il fuoco lunedì notte.

L'organizzazione di soccorso in caso di catastrofe, fondata dallo chef spagnolo José Andres, ha detto che il convoglio è stato colpito in un raid israeliano. In una dichiarazione successiva all’attacco, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto riferimento al “tragico caso in cui le nostre forze hanno colpito involontariamente persone innocenti”. Ha detto che Israele è in contatto con i governi stranieri riguardo all'incidente.

Ecco cosa sappiamo.

Il convoglio di tre veicoli era appena uscito da un magazzino alimentare.

I dipendenti della World Central Kitchen stavano lasciando un magazzino a Deir al-Balah, una città situata nel centro della Striscia di Gaza, quando il loro convoglio, composto da due auto blindate e un terzo veicolo, è finito sotto il fuoco lunedì scorso, ha detto l'organizzazione in una nota.

L'organizzazione benefica ha affermato che l'esercito israeliano è stato informato dei movimenti degli operatori umanitari. Gli operatori umanitari avevano appena scaricato nel magazzino più di 100 tonnellate di cibo portato a Gaza via mare.

Video e foto verificati dal New York Times indicano che il convoglio è stato bombardato più volte. Le immagini mostrano tre veicoli bianchi distrutti, con i veicoli più a nord e a sud a circa un miglio e mezzo di distanza.