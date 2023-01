L’agente David Kathrone ha accusato Maggie Dunn dopo che Caroline Gill è morta nell’inseguimento

Commenta questa storia Commento

Un agente di polizia della Louisiana è stato accusato di omicidio colposo per il suo ruolo in un incidente automobilistico che ha ucciso due ragazze adolescenti che non stavano prestando attenzione durante un inseguimento ad alta velocità. L’agente David Kathrone del dipartimento di polizia di Addis, La., era tra i membri delle forze dell’ordine dell’area di Baton Rouge che sabato hanno inseguito un uomo accusato di aver rubato l’auto di suo padre, ha detto al Washington Post il 18° procuratore distrettuale giudiziario Tony Clayton. Clayton ha detto che l’ufficiale non ha frenato prima di entrare in un’auto con tre giovani motociclisti sulla Louisiana Highway 1 mentre Kathrone inseguiva il sospetto attraverso un semaforo rosso a 90 mph.

Maggie Dunn, 17 anni, e Carolyn Gill, 16 anni, entrambe di Brucely, La., sono state dichiarate morte sul posto, hanno detto le autorità. Liam Dunn, fratello di Maggie e uno studente di 20 anni, era in condizioni critiche martedì mattina all’Università della Louisiana a Lafayette, secondo quanto riferito dalla stazione di Baton Rouge. WBRZ.

Kathrone, 42 anni, è stato arrestato domenica e le autorità lo hanno accusato di due accuse di omicidio colposo e un conteggio di ferimento colposo, ha detto Clayton.

“Questo poliziotto è stato molto negligente”, ha detto Clayton a The Post martedì, “la legge non ti dà l’autorità di passare con il semaforo rosso e mettere in pericolo la vita di altre persone. Devi fermarti e far passare altre macchine.

Ogni conteggio di omicidio colposo comporta una pena massima di cinque anni di reclusione e reclusione/o una multa fino a $ 5.000, acc Legge della Louisiana. Se l’ufficiale è accusato di lesioni colpose, la pena detentiva massima è di sei mesi e/o pagare una multa fino a $ 1.000.

Richard “Ricky” Anderson, il capo della polizia di Addis, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento all’inizio di martedì. Lo stato lavorativo di Kathron presso il dipartimento di polizia di Addis non è chiaro, ma Clayton ha detto a WBRZ che Anderson lo ha informato che l’ufficiale era stato posto in congedo amministrativo. Non è chiaro se Katran abbia un avvocato. READ Gli investigatori hanno trovato un cassiere di una banca di Cleveland scomparso dopo aver nascosto 215mila dollari in un sacchetto di carta 52 anni fa.

La serie di eventi che hanno portato all’incidente mortale è iniziata sabato a Baton Rouge, quando il 24enne Tygwell Zanders avrebbe fatto irruzione nella casa della sua famiglia e avrebbe rubato una Nissan Altima del 2016. Avvocato.

“È andato a casa dei suoi genitori, ha scaricato suo padre e ha preso la macchina”, ha detto Clayton a The Post.

Dopo che Zanders non l’ha fatto, la polizia ha iniziato a seguirlo a East Baton Rouge tirare una luce rossa in un inseguimento che ha raggiunto velocità fino a 110 mph, secondo l’ufficio del procuratore distrettuale. Una volta che l’inseguimento ha attraversato il ponte sul fiume Mississippi, è passato alla giurisdizione delle autorità di West Baton Rouge, ha detto Clayton.

Khadran è entrato a far parte del dipartimento di polizia di Addis Dopo aver lavorato con l’ufficio dello sceriffo della parrocchia di Pointe Coupee a febbraio, è stato uno degli ufficiali della zona a rispondere alle richieste di rinforzi all’inseguimento di Zanders. Addis è un comune a 10 miglia a sud-ovest di Baton Rouge Secondo le stime del Census Bureau del 2021, ce ne sono circa 7.100.

Mentre Gathrone correva dietro a Zanders, la sua auto della polizia ha attraversato un incrocio sulla Louisiana Highway 1 che aveva un semaforo rosso per circa 20 secondi, ha riferito WBRZ. Sei o sette auto hanno attraversato l’incrocio quando l’auto della polizia di Kathron è partita per inseguire Zanders, ha detto Clayton a The Post.

Quando l’auto della polizia si è schiantata contro il veicolo che trasportava le donne e il fratello di Dunn, la forza dell’incidente ha spinto l’auto nello spartitraffico dell’autostrada. Né Dunnes né Gill, che si stavano recando in un negozio, sono stati coinvolti nella presunta rapina che ha provocato l’inseguimento della polizia, secondo i documenti di accusa. READ Mar-a-Lago di Trump è stato perquisito dall'FBI in un'indagine sui documenti

Dopo che gli investigatori sono arrivati ​​sulla scena, hanno rivisto le riprese dell’incontro e le riprese della dash cam dall’incrociatore di Cautron, ha detto Clayton. Sebbene la legge della Louisiana consenta agli agenti di accelerare e passare con il semaforo rosso quando inseguono un sospetto, la polizia deve rallentare o fermarsi per evitare di mettere in pericolo la vita degli altri.

Martedì Gathron era detenuto con un’obbligazione da $ 100.000. Clayton ha detto a The Post che prevede di convocare un gran giurì nel caso Kathrone entro la fine del mese.

Mentre il procuratore distrettuale ha affermato di essere d’accordo con la decisione di Addis di arrestare l’ufficiale, si è chiesto perché la polizia di Baton Rouge abbia inseguito Zanders in primo luogo.

“Non riesco a pensare a nessuna situazione in cui la polizia andrebbe a 100 miglia all’ora inseguendo un sospetto in una piccola città americana”, ha detto a The Post. “[Zanders] A corto di benzina o denaro. Non ci resta che aspettare che torni.

La polizia lo ha fermato Secondo l’ufficio del procuratore distrettuale, Zanders ha bloccato la sua macchina. Secondo l’ufficio dello sceriffo di West Baton Rouge, è accusato di violazione di domicilio, furto di veicoli e volo aggravato, oltre a due accuse di omicidio colposo per la morte di Maggie Dunn e Gill. Ogni conteggio di omicidio colposo comporta una pena massima di 40 anni di carcere Avvocati nello stato. Non è chiaro se Zanders abbia un avvocato.

La tragedia di Capodanno ha scosso la piccola comunità di Brusley nei giorni scorsi. Compagni di classe e insegnanti ricordano Dunn, un giovane, e Gill, uno del secondo anno, come migliori amici, rispettati studenti e cheerleader della Bruceley High School. Il preside Walt Lemoine ha descritto le perdite come “di vasta portata nella nostra comunità scolastica”, osservando che la madre e la sorella di Dunn lavorano nella scuola e i fratelli di Gill fanno parte del sistema scolastico. READ Il presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dovrebbe dimettersi, ha affermato il presidente del Parlamento. I manifestanti assediarono la sua casa

“Sono ciò che vuoi che tua figlia sia”, ha detto Lemoine a The Post. “Hanno toccato così tante persone. Questa tragedia sembra colpirci in modo diverso rispetto a come ha fatto.

La squadra di cheerleader ha pubblicato una foto delle ragazze Facebook Ha anche esortato le persone a “condividere ricordi o immagini di Maggie e Caroline che ti hanno fatto sorridere”.

“Il loro entusiasmo e i loro sorrisi luminosi ci mancheranno più di quanto chiunque possa immaginare”, si legge nel post.

Lunedì sera si è tenuta una veglia a lume di candela per le ragazze della scuola prima che tornassero in classe martedì mattina. Lemoine ha stimato che 500 persone sono venute per ricordare le vittime e pregare per la guarigione di Liam Dunn.

Jennifer Perkins, allenatrice di cheerleader del liceo con sede a Baton Rouge WAFB Come Maggie Dunn e Gil si prendono in giro a vicenda durante gli allenamenti su TikTok. L’allenatore in seguito si è detto devastato sapendo che non avrebbe mai più rivisto i sorrisi delle sue “meravigliose ragazze”.