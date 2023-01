Sam Bankman Fried si dichiara non colpevole di frode e altre accuse

Queste affermazioni hanno iniziato a circolare dopo che gli esperti di crittografia hanno notato che gli account digitali collegati ad Alameda stavano trasferendo fondi. Il movimento di fondi era visibile perché le transazioni di criptovaluta sono registrate in un libro mastro pubblico a cui chiunque può accedere e analizzare.

La signora Sasson ha dichiarato in tribunale che i pubblici ministeri stanno indagando sui trasferimenti. “Sebbene non sappiamo se l’imputato abbia effettuato questi trasferimenti, a un certo punto ha avuto accesso a questi portafogli”, ha detto.

Cohen ha negato che il signor Bankman-Fred abbia effettuato i trasferimenti.

La signora Sasson ha anche accennato a una battaglia giudiziaria in corso tra la nuova leadership di FTX, che sta supervisionando il processo di bancarotta degli Stati Uniti, e il governo delle Bahamas. Diceva che il signor Bankman-Fried aveva aiutato le autorità di regolamentazione straniere ad acquisire asset FTX e che aveva espresso la sua intenzione di “interrompere” il processo di fallimento degli Stati Uniti.

Da quando ha consentito a FTX di presentare istanza di fallimento l’11 novembre, Bankman-Fred ha ripetutamente affermato di rammaricarsi della decisione. Mentre la signora Sassoon parlava, il fondatore di FTX sembrava esasperato, scosse la testa e scarabocchiò un messaggio al suo avvocato. Il signor Cohen ha detto al giudice che il trasferimento agli organizzatori descritto dalla signora Sasson è stato ordinato da un tribunale delle Bahamas.

Il giudice Kaplan è stato nominato una settimana fa per presiedere il caso Mr. Bankman-Fred dopo che il giudice originale, Ronnie Abrams, ha dichiarato che si stava ritirando perché lo studio legale Davis Polk & Wardwell, di cui suo marito è socio, lavorava per FTX nel 2021. Sebbene suo marito non fosse coinvolto in quella rappresentazione, ha detto, ma si stava ritirando “per evitare qualsiasi potenziale conflitto, o un’apparizione”.

I pubblici ministeri hanno promesso di continuare le indagini, portando potenzialmente accuse contro altri dirigenti nell’orbita del signor Bankman-Fried. Damien Williams, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha annunciato martedì la creazione di una task force FTX di pubblici ministeri dalle unità del suo ufficio per indagare sulle frodi sui titoli; corruzione pubblica; riciclaggio di denaro e reati transfrontalieri. La task force sarà guidata da Andrea Griswold, consigliere senior del procuratore generale degli Stati Uniti.

Lisette Cruz Contribuire alla redazione dei report.